Simona Ventura sul matrimonio con Giovanni Terzi: "Sarà a Rimini, siamo già a 1000 invitati" Simona Ventura ospite di È sempre mezzogiorno ha svelato alcuni dettagli sulle nozze con Giovanni Terzi che si terranno il prossimo 6 luglio: "Ci sposeremo al Grand Hotel di Rimini, abbiamo già fatto una lista di ospiti, siamo sui mille". Sui suoi look: "Ne ho diversi, non sarò sobria".

A cura di Gaia Martino

Ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, Simona Ventura ha rivelato alcuni dettagli sul matrimonio con Giovanni Terzi. A Ballando Con Le Stelle lo scorso dicembre il giornalista si inginocchiò chiedendole di sposarlo pubblicamente e a distanza di mesi dalla proposta, il grande giorno diventa sempre più vicino. Le nozze saranno celebrate il 6 luglio a Rimini e vedranno circa mille invitati: "Non voglio essere sobria, non è da me. Enzo Miccio curerà tutto".

I dettagli sul matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno il prossimo 6 luglio a Rimini. Ad Antonella Clerici e al pubblico di Rai Uno, la conduttrice televisiva, al timone di Citofonare Rai2, ha raccontato: "Lui è l'amore della mia vita. Stiamo preparando tutto. Celebreremo le nozze a Rimini, la nostra città del cuore, il Grand Hotel di Rimini è il nostro luogo del cuore. Faremo una festa pre-wedding, abbiamo già fatto una lista di ospiti, siamo sui mille". Sull'abito da sposa: "Bianco, ma siccome siamo donne di spettacolo, vogliamo essere spettacolari. Spero di esserlo. Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando tutto. Non voglio essere sobria, non è da me".

La proposta di matrimonio a Ballando con le stelle

Nella puntata del 9 dicembre di Ballando con le stelle, programma al quale la coppia ha partecipato, Giovanni Terzi si è inginocchiato inaspettatamente davanti alla sua compagna: "Simona mi ha cambiato la vita, il 6 luglio, davanti a tutti voi, vuoi diventare mia moglie?". Tra le lacrime, la celebre conduttrice televisiva disse subito di sì: "Sono felice, è un'emozione bellissima". La coppia parlava di nozze già da tempo, ospite di BellaMà, qualche settimana prima, la Ventura aveva raccontato: "Ci sposeremo nel 2024, la data l'abbiamo definita due volte, ed è successo di tutto".