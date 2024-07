Il matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani: gli invitati, le foto e i video della cerimonia

video suggerito

Federico Chiesa ha sposato Lucia Bramani. Oggi, sabato 20 luglio, l'attaccante della Juventus e la compagna, modella di professione, sono convolati a nozze con una romantica cerimonia presso il Duomo di Grosseto alla presenza di parenti e amici. La coppia ha pronunciato il fatidico sì dopo due anni d'amore e la proposta di matrimonio arrivata lo scorso dicembre. Invitati diversi calciatori della squadra bianconera, come Daniele Rugani e Manuel Locatelli. I festeggiamenti si sposteranno poi al Castello di Vicarello, a Cigliano, una lussuosa location immersa nel verde.

Le nozze di Federico Chiesa e Lucia Bramani: gli invitati e la cerimonia

Federico Chiesa è arrivato al Duomo di Grosseto accompagnato dalla famiglia e, come racconta Il Tirreno, prima di entrare in chiesa si è fermato a firmare alcuni autografi ai presenti, molti di questi tifosi bianconeri. Poi è arrivato il momento della sposa, che ha fatto il suo ingresso indossando un abito con un lungo strascico e accompagnata dal padre all'altare. La cerimonia è durata circa un'ora, poi gli sposi sono usciti e sono stati accolti da una folla di persone. Sui social i primi video e foto del momento. "Marito e moglie", hanno scritto gli sposi nel pubblicare le foto ufficiali del loro grande giorno. Presenti molti calciatori della Juventus, come Daniele Rugani e la moglie Michela Persico, Manuel Locatelli e la compagna Thessa Lacovich. Avvistato anche Andrea Pirlo.

La storia d'amore tra Federico Chiesa e Lucia Bramani

Federico Chiesa e Lucia Bramani sono una coppia da gennaio 2022, come ha raccontato il calciatore della Juventus e della Nazionale italiana nel documentario Back on track di Amazon Prime. Fin da subito aveva capito che quella con la modella, studentessa di psicologia, sarebbe stata una "conoscenza diversa dal solito". Inizialmente, l'infortunio del calciatore ha rallentato il tutto: "Volevo anche vederla, solo che mi sono rotto il crociato". Bramani credeva che Chiesa stesse esagerando e fingesse il dolore. Poi i due hanno finalmente iniziato a frequentarsi e nel marzo 2022 hanno ufficializzato la storia d'amore, mentre nel dicembre 2023 è arrivata la proposta di matrimonio.