Chi è Lucia Bramani, fidanzata e futura moglie di Federico Chiesa Lucia Bramani è la fidanzata di Federico Chiesa da poco più di due anni e il matrimonio sembra essere imminente. Classe 2001, la ventitreenne è una modella e psicologa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lucia Bramani, fidanzata di Federico Chiesa, ha 23 anni ed è modella e psicologa. È legata all'attaccante della Juventus e della Nazionale italiana da poco più di due anni. Dopo la proposta di matrimonio che il calciatore le ha fatto a dicembre dello scorso anno, le nozze sembrano essere imminenti sebbene i due non abbiano ancora annunciato una data.

Chi è Lucia Bramani, modella e psicologa

Lucia Bramani e l'attaccante della Juventus Federico Chiesa

Lucia Bramani è nata il 24 marzo 2001. È una donna ricca di passioni e con una carriera dalle diverse sfaccettature. La fidanzata di Federico Chiesa è una top model e rientra tra i volti dell'agenzia Elite Model Management. Inoltre, ha frequentato l'Università Cattolica. A luglio 2022 si è laureata in Psicologia. Come Federico Chiesa, anche lei ama lo sport e gli animali. Ha un cagnolino che compare spesso nei suoi scatti social. Nel suo passato, la relazione con l'imprenditore Anis Romdhane. Lucia Bramani è molto attiva su Instagram. Nel momento in cui scriviamo, il suo profilo @LucyBramani vanta 212mila follower.

La storia d'amore e la proposta di matrimonio

La storia d'amore tra Federico Chiesa e Lucia Bramani ha avuto inizio a gennaio 2022. Lo ha rivelato l'attaccante della Juventus e della Nazionale italiana nel documentario Back on track di Amazon Prime. Chiesa ha raccontato di avere capito sin da subito che quella con la modella era una "conoscenza diversa dal solito". La frequentazione all'inizio è stata ostacolata dall'infortunio del calciatore: "Io volevo anche vederla, solo che mi sono rotto il crociato". Durante il primo incontro, Lucia Bramani credeva che Federico Chiesa stesse esagerando la questione dell'infortunio: "Non voleva venire, pensava che stessi fingendo il dolore". A marzo 2022, la coppia ha ufficializzato la relazione. Lo sportivo ha pubblicato nelle storie la prima foto in compagnia della modella.

La prima foto social di Federico Chiesa e Lucia Bramani

Da allora, non si sono più lasciati. Il 17 dicembre del 2023 è arrivata anche la fatidica proposta di matrimonio. Federico Chiesa ha pubblicato una foto che lo ritraeva abbracciato alla sua fidanzata. Nello scatto romantico, impossibile non notare il prezioso anello all'anulare della modella: "Ha detto sì", recitava la didascalia che toglieva ogni dubbio. Quanto alla data del lieto evento, per il momento solo indiscrezioni. La cerimonia potrebbe tenersi al Duomo di Grosseto. Attualmente Federico Chiesa è impegnato negli Europei 2024 con la Nazionale italiana. Non è da escludere che il matrimonio possa tenersi subito dopo la fine della competizione sportiva.

La proposta di matrimonio di Federico Chiesa a Lucia Bramani