Chi è Clarissa Franchi, moglie di Giovanni Di Lorenzo e madre delle sue figlie

Clarissa Franchi è la moglie di Giovanni Di Lorenzo, difensore della Nazionale di calcio italiana. La coppia è praticamente cresciuta insieme, ma si è sposata solo nel 2022. Hanno due figli: Azzurra, nata prima del matrimonio, e Carolina, nata nel 2023. Clarissa Franchi è lontana dal mondo dello spettacolo e del calcio. Nel 2019 si è laureata in Linguistica e Tradizione con lode.

Chi è Clarissa Franchi, moglie di Giovanni Di Lorenzo

Le informazioni sulla vita della moglie di Giovanni Di Lorenzo sono centellinate. Ha un profilo Instagram privato. È laureata in Linguistica e Tradizione e il suo lavoro non è noto. È noto, appunto, che Clarissa Franchi sia lontana dal mondo dello spettacolo e dal mondo del calcio.

La storia d’amore con Giovanni Di Lorenzo: “Siamo cresciuti insieme”

Giovanni Di Lorenzo aveva raccontato della sua relazione con la compagna Clarissa Franchi proprio nel 2019, nella stagione in cui l'attuale capitano del Napoli venne acquistato dalla squadra azzurra:

Io e Clarissa siamo cresciuti insieme, condividiamo quasi tutto. Lei è orgogliosissima di me e anche io di lei. Ha fatto un percorso importante con l'università e si è laureata in tempi brevissimi con 110 e lode tutte e due le volte. Anche lei sa il fatto suo e sono molto contento dei suoi risultati.

Il matrimonio celebrato nel 2022

Giovanni Di Lorenzo e Clarissa Franchi si sono sposati nel 2022 nella chiesa di Segromigno in Monte, in provincia di Lucca, coronando il loro sogno d'amore. Hanno deciso di tornare nella loro terra Natale per celebrare il loro amore. Il ricevimento si è tenuto a Villa Mansi, splendida location sulle colline lucchesi.

La nascita delle due figlie: Azzurra e Carolina

Giovanni Di Lorenzo e Carolina Franchi hanno due figlie. La prima, Azzurra, è nata il 9 maggio 2020. Chiamata così proprio perché Giovanni Di Lorenzo era già il capitano della squadra del Napoli. La nascita della secondogenita Carolina, il 27 febbraio 2023: un'altra grande gioia per una famiglia che si è allargata ancora un po' "Benvenuta amore nostro", avevano scritto sui social network. Di recente, il capitano del Napoli ha festeggiato i quattro anni della primogenita Azzurra con un bellissimo messaggio: "Buon compleanno amore mio. Da 4 anni il tuo sorriso riempie la casa e la nostra vita".