Giovanni Di Lorenzo sposa Clarissa Franchi: l’abito bianco è con la scollatura effetto tattoo Giovanni Di Lorenzo il terzino del Napoli e della nazionale italiana, ha sposato la fidanzata Clarissa Franchi. La cerimonia è stata da sogno e ha visto la sposa brillare in un principesco abito bianco con la scollatura effetto tattoo.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Giovanni Di Lorenzo, il terzino del Napoli e della nazionale italiana: i successi professionali nel mondo del calcio non c'entrano nulla, il campione ha coronato il suo sogno d'amore sposando la fidanzata Clarissa Franchi. I due non hanno reso l'evento social, hanno preferito goderselo al 100% a debita distanza dagli smarphone, ma gli invitati hanno pensato ai followers, condividendo foto e video del grande giorno. La cerimonia è stata da sogno, è stata organizzata in una splendida location nella provincia di Lucca e li ha visti innamorati e felici in abiti bridal: ecco tutti i dettagli delle attese nozze.

Il matrimonio sulle colline toscane

Giovanni di Lorenzo e Clarissa Franchi hanno pronunciato il fatidico sì ieri pomeriggio nella chiesa di Segromigno in Monte, in provincia di Lucca. Stanno insieme fin da ragazzini e, dopo aver avuto una bambina due anni fa, hanno deciso di compiere il grande passo. Il motivo per cui hanno scelto la città toscana per la cerimonia? Il calciatore è voluto ritornare nella sua terra natale, così da riunirsi a parenti e amici più cari. A bordo di un'auto d'epoca total white i due hanno raggiunto Villa Mansi, la splendida location sulle colline lucchesi dove i festeggiamenti sono continuati fino a notte fonda. Tutto è stato decorato ad hoc per l'evento con fiori bianchi e viola, micro lucine a led e maxi candelabri.

La location del matrimonio

I look bridal di Giovanni Di Lorenzo e Clarissa Franchi

Ad attirare le attenzioni dei fan del calciatore non potevano che essere i look bridal sfoggiati sull'altare. Il calciatore ha puntato su un classico smoking, un modello blu notte con il bavero nero, abbinato a camicia bianca e papillon total black. Clarissa è apparsa splendida in versione principesca con un lungo abito di tulle: ha la gonna pomposa con lo strascico e il corpino effetto tattoo con le maniche lunghe con dei veli lunghi fino al pavimento e la scollatura generosa coperta solo da un velo di tulle. Per lei niente velo, per completare il tutto ha scelto un raccolto morbido con dei ciuffi che le cadevano sul viso e un maxi bouquet di fiori bianchi.