Il matrimonio reale di Teresa Urquijo: sposa il sindaco di Madrid con l'abito ereditato dalla nonna Il sindaco di Madrid José Luis Martinez-Almeida ha sposato Teresa Urquijo, la nipote della cugina dell'ex sovrano spagnolo Juan Carlos. Per l'attesissimo Royal Wedding la sposa ha indossato un abito ereditato dalla nonna: ecco la sua storia.

A cura di Valeria Paglionico

La stagione dei matrimoni è ufficialmente partita e sono già moltissime le coppie che hanno approfittato delle prime settimane della primavera 2024 per pronunciare il fatidico sì. Pensavate che i rampolli reali e le principesse famose avessero già tutti messo su famiglia? Vi sbagliavate, visto che anche quest'anno è andato in scena un Royal Wedding spettacolare e sfarzoso. Nelle ultime ore, infatti, a diventare ufficialmente marito e moglie sono stati il sindaco di Madrid José Luis Martinez-Almeida e Teresa Urquijo, la nipote della cugina dell'ex sovrano spagnolo Juan Carlos: ecco tutti i dettagli del meraviglioso abito bianco indossato dalla sposa.

La storia d'amore tra José Luis Martinez-Almeida e Teresa Urquijo

José Luis Martinez-Almeida e Teresa Urquijo si sono sposati con rito religioso nella chiesa di San Francisco de Borja, nel prestigioso quartiere Salamanca, Madrid, continuando poi i festeggiamenti nella tenuta El Canto de la Cruz (appartenuta alla nonna della sposa). I due hanno ufficializzato la loro relazione meno di un anno fa, nel maggio 2023, e inizialmente hanno fatto scalpore per la differenza d'età (lui ha 21 anni in più). Oggi non potrebbero essere più felici, a prova del fatto che questo piccolo dettaglio non ha avuto alcuna influenza sul loro amore. Tra gli oltre 400 invitati a quello che è stato definito il "matrimonio spagnolo dell'anno" non potevano mancare i reali: sebbene non ci fossero gli attuali regnanti, l'ex sovrano Juan Carlos non ha potuto fare a meno di tornare nella capitale dal suo "esilio dorato" ad Abu Dhabi per partecipare alla cerimonia.

José Luis Martinez-Almeida e Teresa Urquijo

L'abito da sposa con 3 metri di strascico di Teresa Urquijo

Ad attirare le attenzioni dei presenti non poteva che essere il meraviglioso abito bianco sfoggiato dalla sposa. Si tratta di un lungo tubino in tessuto broccato con una base di raso e ricami con fili d'argento all-over. Ha maniche lunghe e a palloncino, colletto a girocollo e gonna dritta che fascia la silhouette. Il tutto è stato abbinato a un velo in tulle di seta che si è sovrapposto a uno strascico lungo 3 metri e portato agganciato a uno chignon basso e tirato. Non sono mancati i gioielli di famiglia, dal fermaglio per capelli agli orecchini a goccia di diamanti appartenuti alla bisnonna, mentre per quanto riguarda il bouquet ha optato per un mazzo di eucalipto e fiori bianchi. Lo sposo Jose, invece, ha scelto uno smoking bicolor con giacca tight di Fernández Prats Tailor Shop, modello personalizzato che ha richiesto 60 ore di lavoro per ogni capo (e che ha abbinato a un elegante panciotto beige).

L'abito da sposa con 3 metri di strascico

La storia dell'abito bianco reale

La cosa che in pochi sanno è che il vestito bianco della sposa nasconde una storia leggendaria: Teresa lo ha ereditato da sua nonna Teresa de Borbón-Parma, che fu la prima a indossarlo nel 1961 per il matrimonio con Inigo Moreno de Arteaga. Nel 1995 è passato a sua madre Beatriz Moreno y de Borbón ma è stata lei a rivisitarlo in collaborazione con la stilista Cristina Martínez-Pardo Cobián. La gonna, che inizialmente era vaporosa e in stile anni '60, è diventata più aderente per esaltare la silhouette, mentre l'originale scollo a barca è stato totalmente eliminato. Insomma, la neo-sposina non ha potuto fare a meno di rispettare la tradizione di famiglia ma con le modifiche da lei stessa pensate è riuscita a far trionfare il glamour e l'eleganza.

L'abito modificato dalla stilista Cristina Martínez-Pardo Cobián