L'abito da sposa di Domizia Castagnini: chi ha firmato il vestito per il matrimonio con Pecco Bagnaia Domizia Castagnini e Francesco "Pecco" Bagnaia si sono sposati sabato 20 luglio: per il giorno del matrimonio, la sposa sceglie un abito semplice dalla gonna ampia, con motivi floreali e un lungo velo.

A cura di Arianna Colzi

Domizia Castagnini e Pecco Bagnaia

Domizia Castagnini e Francesco "Pecco" Bagnaia si sono sposati ieri, sabato 20 luglio, nel Duomo di Pesaro. Tanti i vip presenti alla cerimonia: da Valentino Rossi alla compagna Francesca Sofia Novello in dolce attesa, passando per Cesare Cremonini e Gianmarco Tamberi. La coppia, insieme dal 2016, è stata celebrata subito fuori dalla chiesa anche dai tanti curiosi che sono accorsi per festeggiare la coppia. La sposa era raggiante in un abito principesco con dettagli floreali.

Domizia Castagnini, l'abito da sposa è con motivi naturali e maxi gonna

Domizia Castagnini splende nel giorno del suo matrimonio: la sposa ha scelto un abito dalle maniche lunghe scampanate dalla maxi gonna, da cui parte poi lo strascico principesco, e un velo lunghissimo bordato con una texture geometrica. Il vestito, firmato Andrea Sedici, fa parte della collezione 2024 ed è costituto da un motivo floreale con foglie e fiori che si alternano su questo abito creando un effetto quasi trasparente. Come spesso altre spose che sono convolate a nozze in questa estate 2024, anche l'abito di Domizia Castagnini era leggermente accollato, sempre con in pizzo leggerissimo.

L'ingresso della sposa in chiesa | Foto Ratti Wedding

L'abito, semplice ma curato nei dettagli, ricordava le texture vintage dei matrimoni da favola con il dettaglio delle maniche a variare una silhouette tradizionale. Per quanto riguarda il make up e i capelli, Domizia Castagnini opta per un'acconciatura raccolta da cui escono liberi due ciocche di capelli che dannò dinamicità all'intero beauty look.

Il secondo abito di Domizia Castagnini

Come ogni matrimonio vip che si rispetti, anche Domizia Castagnini ha cambiato abito durante il ricevimento: per la cena e la successiva festa la moglie del campione di MotoGp Pecco Bagnaia ha sfoggiato un altro abito total white. Castagnini ha scelto un abito senza spalline a tunica bianco con dettagli in pizzo sotto le spalle. Il vestito con un grande spacco laterale lasciava intravedere una mini gonna argentata a coprire l'intimo: in un video dove gli sposi si scatenano al ritmo delle canzoni di Cesare Cremonini, Domizia Castagnini balla felice insieme al marito dando il via alla festa per il giorno del suo grande sì.