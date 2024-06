video suggerito

Da Chiara Ferragni a Elodie, i look degli invitati vip al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni ed Elodie al matrimonio di Diletta Leotta

Tantissimi vip tra gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice di DAZN e il portiere del Newcastle si sono sposati con una cerimonia intima a Lipari a cui è seguito il ricevimento a Vulcano in un resort magnifico. Da Chiara Ferragni a Elodie, passando per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, tante star e personaggi del mondo dello spettacolo hanno preso parte alle nozze della coppia. Ecco tutti i look degli invitati a uno dei matrimoni più attesi dell'estate 2024.

Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis optano per le maxi scollature

Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis scelgono le maxi scollatura estive per il matrimonio di Diletta Leotta. La prima ha scelto un abito verde chiaro a rete con effetto trasparente per la cerimonia e uno più casto e a maniche lunghe per il ricevimento.

Chiara Ferragni in Celia Kritharioti

Canalis, invece, era una diva con l'abito Alberta Ferretti che incrociava le tonalità dell'acquamarina e del turchese: l'effetto cut-out era il tocco sensuale in un vestito dallo strascico morbido.

Elisabetta Canalis in Alberta Ferretti

Alice Campello ed Sofia dei Me Contro Te entrambe in giallo

Arrivata dalla Spagna, anche Alice Campello ha preso parte al matrimonio di Diletta Leotta. L'influencer ha optato per un completo giallo crema composto da reggiseno e gonna midi entrambi tempestati di paillettes firmato Sau Lee. A completare il look, una mini Kelly in pelle di coccodrillo color prugna: un modello rarissimo venduto solo su alcuni e-commerce a quasi 40mila euro.

Alice Campello e Diletta Leotta

Anche Sofia Scalia dei Me Contro Te opta per il giallo scegliendo un vestito in seta lungo color giallo cedro firmato Blumarine. L'effetto drappeggiato sul seno culminava in una rosa applicata al centro della scollatura. Lo strascico appena accennato in crêpe di chiffon lo rendeva perfetto per l'evento estivo: il vestito costa 1700 euro e si trova sui principali siti di e-commerce.

Sofia Scalia in Blumarine

Al matrimonio presente anche Elodie, che dovrebbe aver fatto da damigella alla sposa, che per l'occasione ha puntato su un body corsetto color nude abbinato a una gonna in seta color avorio: un abbinamento perfetto giocando sui colori chiari ed evitando il bianco, come da dress code.

Elodie e Diletta Leotta

Eleonora Brunacci Di Vaio, invece, opta per un abito rosa antico in chiffon anche lei con drappeggio. Il fiocco sul décolléte crea una piccolo effetto cut-out che valorizza il punto vita. La lunga gonna ampia aveva diversi spacchi laterali che rendevano il look più vivace. Questo look, perfetto per una cerimonia, è firmato Atelier Emé, lo stesso brand scelto dalla sposa, modello Rubino, e costa 590 euro.

Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio

Elena Barolo, invece, sceglie per set coordinato bianco con motivo floreale. L'ex velina ha indossato un top con scollatura a cuore e gonna a vita alta firmata Rinascimento a cui ha abbinato anche un gilet nero lungo.

Elena Barolo in Rinascimento

Splendidi anche Claudio Marchisio e la moglie, Roberta Sinopoli, lei sui toni del viola e del blu, mentre lui opta per un completo nero con pantalone oversize dall'effetto baggy, camicia bianca e papillon.

Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli