L’abito da sposa di Diletta Leotta: cascata di pizzo e la dedica d’amore sul velo

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati ieri, sabato 22 giugno, a Lipari, coronando così il loro sogno d'amore a meno di un anno dalla nascita della piccola Aria, la loro prima figlia. La proposta di nozze era arrivata la scorsa estate ma entrambi avevano deciso di tenere la notizia nascosta, così da non "rubare la scena" alla bambina in arrivo. Qualche mese dopo hanno poi dato il grande annuncio ai fan con tanto di primo piano sul maxi anello di diamanti della conduttrice. Ora sono diventati marito e moglie e per celebrare il loro giuramento di amore eterno hanno organizzato un sofisticato ricevimento a Vulcano, per la precisione nella splendida cornice del Therasia Resort: ecco tutti i look della sposa per il grande giorno.

Chi ha firmato gli abiti da sposa di Diletta Leotta

I festeggiamenti per il matrimonio sono partiti ieri con un'accoglienza speciale riservata agli ospiti, ai quali è stato consegnato un welcome kit personalizzato. In serata, invece, si è tenuto un sofisticato white party dove tutti si sono vestiti di bianco in stile sposa, da Elisabetta Canalis con lo slip dress a Chiara Ferragni con l'abito no-bra. Anche Diletta Leotta e Loris Karius hanno rispettato il dress code: lei ha sfoggiato due mini dress che hanno messo in risalto le forme, lui ha preferito il classico completo elegante ma in versione oversize. Questa mattina, invece, la coppia ha dedicato la mattina al riposo, poi si è distinta per eleganza e glamour nel momento del sì nella chiesa delle Grazie di Gelso. La conduttrice per il grande giorno si è affidata ad Atelier Emé, brand che ha curato tutto il suo armadio bridal, dal mini dress di pizzo dell'addio al nubilato agli abiti bianchi del matrimonio.

L'abito da sposa di Diletta Leotta

L'abito da sposa: bustier in pizzo e motivi floreali sulla gonna

Arrivata all'altare accompagnata dal padre Rosario, Diletta Leotta ha incantato tutti con un abito realizzato per lei da Atelier Emé. L'abito con gonna ampia dai motivi floreali si avvitava in un bustier e lunghe maniche in pizzo. Il vestito era leggermente accollato sulla parte davanti e scollato sulla parte dietro, a evidenziare il corpetto.

L'ingresso della sposa insieme al padre

A stupire, tutti, però, è stata la splendida dedica d'amore sul velo lungo diversi metri e rifinito in pizzo: "All I ever wanted" (tutto ciò che ho sempre voluto) ha fatto scrivere la sposa sulla fine del velo, che Loris Karius ha scoperto non appena arrivata all'altare. Un messaggio che esprime tutta le felicità dei neo sposi, che hanno suggellato il loro amore anche con la piccola Aria, che era con loro anche nel momento del bacio finale.

La scritta sul velo di Diletta Leotta

Gli abiti di Diletta Leotta per il ricevimento

Una volta arrivati a Vulcano per il ricevimento, Diletta Leotta ha cambiato look. La sposa ha mantenuto soltanto la splendida acconciatura, uno chignon basso, per poi divertirsi a giocare e decostruire il suo abito da sposa: per la prima parte della serata, infatti, ha tolto il velo e la maxi gonna per lasciare spazio a un abito sempre in pizzo stavolta dalla silhouette a sirena, che si avvitava in un corsetto che lasciava la schiena nuda, almeno fino al collo dove partivano le lunghe maniche.

Il secondo abito di Diletta Leotta

Il secondo abito metteva in risalto il corsetto e le maniche scampanate, evidenziando la silhouette asciutta di Diletta Leotta e permettendole di muoversi tra i tavoli degli invitati a bordo piscina.

Diletta Leotta con il secondo abito

L'ultimo cambio d'abito prima del party con la musica è stato in occasione della torta a tre piani e dei magici fuochi d'artificio. Per il taglio della torta Loris Karius ha indossato uno smoking color verde oliva, mentre Diletta Leotta era una dea con l'abito effetto trasparente dai motivi floreali: di fatto, per l'ultima parte del ricevimento la sposa ha sciolto i capelli biondi e ha messo da parte il collo alto, per sfoggiare un abito con scollo a cuore perfetto per un matrimonio in estate.

Diletta Leotta con l'ultimo abito del ricevimento