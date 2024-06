Diletta Leotta svela l’abito per il party: maxi scollatura e frange al matrimonio

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta balla con Chiara Ferragni

Loris Karius e Diletta Leotta sono marito e moglie. I due si sono sposati ieri, sabato 22 giugno, a Lipari, per poi spostarsi a Vulcano per il ricevimento. Insieme alla coppia c'era anche la loro prima figlia Aria, nata lo scorso 16 agosto. La coppia ha ospitato tutti nel Therasia Resort, festeggiando insieme ad amici e parenti il loro grande giorno. La sposa, splendida in abiti Atelier Emé, ha stupito tutti cambiando ben quattro abiti nel corso della cerimonia: il vestito da sposa, infatti, decorato con pizzo e motivi floreali ed effetti trasparenti, è stato decostruito, staccando prima la gonna in tulle e poi le maniche scampanate in pizzo. Per il party a bordo piscina, però, la sposa ha optato per un mini dress adatto alla pista da ballo e dal sapore anni Venti.

Il mini dress di Diletta Leotta per il matrimonio

In una storia di Chiara Ferragni, Diletta Leotta si scatena sulla pista da ballo insieme a Elodie e all'influencer. Per scatenarsi insieme ai suoi invitati, la sposa ha detto addio agli abiti lunghi cambiando ancora una volta outfit. Sempre con un abito firmato Atelier Emé, la conduttrice era splendida con i capelli sciolti biondi e un mini dress con maxi scollatura a V profondissima.

Diletta Leotta con l'abito con le frange

Un collier luminosissimo impreziosiva ancora di più il mini abito a righe smanicato e tempestato di paillettes che terminava in una cascata di frange, a ricordare quasi i vestiti degli anni Venti e della Belle Époque. Un look fresco e sensuale, adatto alla festa che si è protratta fino a tarda notte, per concludere una serata magica e davvero irripetibile.

Diletta Leotta balla con Chiara Ferragni