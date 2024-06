Il white party di Diletta Leotta e Loris Karius: la sposa in bianco e con la mini prima del matrimonio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il gran giorno è finalmente arrivato: Diletta Leotta e Loris Karius oggi pronunceranno il fatidico sì, diventando ufficialmente marito e moglie. La proposta era arrivata la scorsa estate ma, per evitare di distogliere l'attenzione dei media dalla piccola Aria in arrivo, i due avevano preferito tenere la notizia nascosta per mesi, annunciando che si sarebbero sposati in estate solamente in autunno inoltrato. Ora sono pronti per giurarsi amore eterno col matrimonio: lo faranno a Lipari in mattinata e poi si trasferiranno a Vulcano per i festeggiamenti, per la precisione al Therasia Resort Sea & Spa. È proprio qui che ieri sera, dopo l'arrivo degli ospiti (molti dei quali vip, da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis), è andato in scena un adorabile party total white: ecco cosa ha indossato la sposa a poche ore dalle nozze.

I look total white degli sposi al party pre-matrimoniale

Ieri sera Diletta Leotta e Loris Karius hanno dato il via ai festeggiamenti per il loro matrimonio. Come preannunciato nel welcome kit fornito agli ospiti, il resort di Vulcano in cui è stato organizzato il ricevimento di questa sera ha ospitato un party pre-matrimoniale, il tema? Naturalmente il total white in pieno stile sposa. I due protagonisti della serata hanno rispettato alla lettera il dress code, vestendosi in coordinato anche con la piccola Aria. Lui ha indossato un completo classico e leggermente oversize, lo ha abbinato a una semplice canotta in tinta e a un paio di occhiali da sole scuri, mentre per la bimba è stato scelto un adorabile abitino floreale con delle ballerine pink. Diletta, invece, ha dato una piccola anticipazione dei suoi look bridal con due mini dress total white.

Il primo look di Diletta Leotta per il party pre-matrimoniale

I due abiti di Diletta Leotta per il white party

Per dare il via ai festeggiamenti Diletta Leotta ha indossato un minidress di raso bianco, un modello con bustier steccato con spalline larghe e scollatura generosa e gonna fasciante e drappeggiata arricchita da un mini strascico. Sandali col tacco total white, orecchini tempestati di cristalli e capelli sciolti: la conduttrice è apparsa letteralmente raggiante.

Il secondo look di Diletta Leotta

Nel corso della serata si è poi cambiata e ha sfoggiato un secondo abito bianco, sempre mini, ma questa volta strapless, in tulle drappeggiato e con dei manicotti coordinati. Ha completato il tutto con degli occhiali da sole coordinati e con dei sandali di Le Silla a spirale decorati con delle candide rose su caviglie e polpacci. Oggi lascerà spazio a dei look bridal più tradizionali o continuerà a puntare sul glamour e sulla sensualità?

Sandali Le Silla