Elisabetta Canalis con lo slip dress alla festa pre matrimonio di Diletta Leotta Look total white per Elisabetta Canalis al party pre wedding di Diletta Leotta, che oggi convolerà a nozze col compagno Loris Karius.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis e Diletta Leotta

Oggi è il grande giorno, quella del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia, insieme da circa due anni, convolerà a nozze e per questa occasione speciale hanno voluto attorno tutte le persone care, amici e parenti. Sono volati tutti alle Eolie: la cerimonia si svolgerà a Vulcano mentre la grande festa successiva si terrà a Lipari. Ieri gli ospiti degli sposi sono arrivati a sull'isola, dove si è svolto anche il party pre wedding: dress code total white per tutti.

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

A distanza di circa un anno dalla fatidica proposta di matrimonio, Diletta Leotta e Loris Karius sono pronti per il sì. Il calciatore ha chiesto alla compagna di sposarlo prima che nascesse la loro prima figlia, venuta al mondo ad agosto 2023. La notizia delle nozze, però, è stata data diversi mesi dopo: "Volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia" aveva spiegato la giornalista. La macchina dei preparativi si è messa subito in moto. Le grandiose celebrazioni andranno avanti per ben tre giorni: il party pre wedding il 21 giugno, poi il matrimonio vero e proprio il 22 giugno e infine la festa di compleanno del calciatore, che compie 31 anni il 23 giugno. Il party pre matrimonio si è svolto in una location esclusiva: Therasia Resort Sea & Spa. Gli invitati, al loro arrivo, hanno trovato un kit di benvenuto e in serata c'è stata la festa vera e propria. Erano presenti Chiara Ferragni, Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker, Elena Barolo: tutti vestiti di bianco.

Elisabetta Canalis e Diletta Leotta

Il look di Elisabetta Canalis

Look total white per Elisabetta Canalis, che ha scrupolosamente aderito al dress code richiesto per il la festa pre matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. L'ex velina e la giornalista si conoscono da diversi anni. A luglio scorso è stata anche ospite di Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta dedicato alla maternità. In quell'occasione aveva ammesso le difficoltà della sua gravidanza, in relazione soprattutto ai cambiamenti del suo corpo. Le due si sono ritrovare in occasione del matrimonio della conduttrice di DAZN. Elisabetta Canalis è volata a Vulcano assieme al compagno, Georgian Cimpeanu. Per il party pre wedding ha scelto uno slip dress lungo con bretelline sottilissime e ampia scollatura, abbinato a una piccola borsa a secchiello, con una collana a impreziosire il décolleté.