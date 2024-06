video suggerito

Diletta Leotta dopo il matrimonio, diva in piscina con occhiali da sole bianchi e costume di strass Giornata di relax in piscina per Diletta Leotta, che dopo il matrimonio sceglie un look balneare da diva con costume scintillante e maxi occhiali da sole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta

Proseguono i festeggiamenti per Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia sabato 22 giugno è convolata a nozze e sta continuando a godersi il clima di festa post celebrazione. Il matrimonio si è svolto a Vulcano, poi marito e moglie si sono spostati a Lipari coi loro ospiti, per il party. La sposa, nella giornata del fatidico sì, ha sfoggiato ben quattro abiti. Poi, salutati gli invitati, si è rilassata in piscina col calciatore.

Diletta Leotta, i primi giorni post matrimonio

Per il matrimonio, la coppia ha organizzato tre giorni di festa, per celebrare il loro amore assieme alle persone care. Sono arrivati a Vulcano, per la cerimonia, tantissimi volti noti: Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Elodie, Alvaro Morata con la moglie Alice Campello. Tutti hanno partecipato al party pre wedding: d'obbligo un dress code total white. Poi è stata la volta del matrimonio vero e proprio: Diletta Leotta si è affidata ad Atelier Emé: un elegante abito in pizzo trasformabile (3 in 1) e una creazione più moderna per la serata, perfetta per scatenarsi in pista da ballo fino a notte fonda.

Diletta Leotta brilla in costume dopo le nozze

Salutati gli ospiti, marito e moglie si sono concessi qualche momento di relax soli soletti in piscina. Look balneare scintillante per la conduttrice, che brillava sotto il caldo sole siciliano con un costume intero da vera diva, un modello con ampia scollatura tonda, sgambato e tempestato di micro strass tono su tono. Lo ha abbinato a un paio di maxi occhiali bianchi, un modello cult che non è mai passato di moda dagli anni Sessanta in poi. Lo amavano Grace Kelly, Brigitte Bardot e Audrey Hepburn, che hanno contribuito alla fama di questo accessorio diventato irrinunciabile nei look balneari più chic