Occhiali da sole bianchi, un cult dagli anni '60 a oggi: i modelli di tendenza per l'estate 2022

A cura di Beatrice Manca

occhiali da sole bianchi Coach

Brigitte Bardot li indossava in spiaggia, negli anni Sessanta, e Grace Kelly li rese celebri nel film caccia al ladro. Da Grease a TikTok, gli occhiali da sole bianchi non hanno mai spesso di fare tendenza e hanno accompagnato i divi e le dive di tutte le epoche. Sarà per via della montatura a contrasto con le lenti, inconfondibile, sarà che d'estate il bianco è sempre un'ottima scelta, fatto sta che gli occhiali con la montatura spessa e bianca oggi sono un'assoluta tendenza: ecco i modelli tra cui scegliere, ispirandosi alle dive del passato.

Gli occhiali da sole bianchi da Audrey Hepburn a Chiara Ferragni

Gli occhiali da sole con la montatura bianca ci riportano indietro agli Cinquanta e Sessanta, quando erano un vero e proprio cult: li indossavano Grace Kelly, Brigitte Bardot e Audrey Hepburn. La montatura così vistosa li rese i più classici (e celebri) occhiali da diva.

Brigitte Bardot nel 1966 con gli occhiali bianchi

Gli occhiali con la montatura bianca continuarono a tornare ciclicamente di moda tra gli anni Ottanta e Novanta: perfino lady Diana ne aveva un paio "maxi". Lina Wertmuller scelse il bianco come colore-signature dei suoi occhiali da vista. Negli anni Novanta Kurt Cobain li rese iconici indossandoli in un famoso ritratto con una montatura unisex e le lenti ovali.

Lina Wertmuller con i famosi occhiali da sole bianchi

Dai divi di ieri ai divi di oggi: gli occhiali con la montatura candida e spessa sono i preferiti di Harry Styles e di Chiara Ferragni, che sfoggia un modello del suo brand coordinato al bikini scintillante.

Chiara Ferragni indossa un modello Chiara Ferragni Brand

Gli occhiali da sole bianchi per l'estate 2022

Se cercate un paio di occhiali da sole particolari per l'estate, i brand hanno la soluzione per voi: da Prada a Versace, da Marni a Burberry, gli occhiali bianchi conquistano le tendenze 2022. L'importante è scegliere la forma che più si adatta al vostro viso, con la montatura tonda o squadrata. Se il bianco ottico è troppo d'impatto provate un delicato avorio, come quello proposto da Bally e Sportmax: aggiungeranno un tocco di charme a ogni outfit estivo, perfino a una semplice t-shirt bianca!