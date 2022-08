Cristina D’Avena, vacanze retrò: costume intero con cintura in vita come una diva del passato Vacanze italiane per Cristina D’Avena, che ha scelto le Cinque Terre. Il look balneare è da diva anni 50, con costume intero nero impreziosito da cintura.

A cura di Giusy Dente

foto via Instagra, Ph. @mabivi2018

Anche per Cristina D'Avena è tempo di un po' di meritato riposo, dopo intensi mesi di lavoro e in vista di nuovi progetti. La cantante è sempre pronta a portare in tv e in concerto le sigle dei cartoni animati che l'hanno resa famosa: i fan le riservano un posto speciale nei loro cuori, perché è sua la voce dell'infanzia di intere generazioni di italiani. Il tempo per lei sembra essersi fermato. A 58 anni è una donna che sa ridere di sé e che sa prendere la vita con leggerezza, è riuscita a conservare un certo "sguardo infantile" nel guardare il mondo. Allo stesso tempo, non rinnega la parte di sé più seducente e femminile, quella che ha evidenziato posando in copertina per Vanity Fair, una copertina realizzata da Nima Benati. Ha voluto mettersi in gioco proprio per mostrare un altro aspetto della sua personalità, per ricordare che non è mai troppo tardi e che non c'è da vergognarsi per il tempo che passa.

Cristina D'Avena in costume

L'anno scorso le foto in costume di Cristina D'Avena arrivavano direttamente da Monte Carlo, mentre quest'anno per le vacanze ha scelto le Cinque Terre. La cantante spesso usa i social per aggiornare fan e follower sui suoi concerti, con rare incursioni nel quotidiano e nel privato. Stavolta, ha condiviso uno scatto in costume a bordo di una barca: in forma e con un sorriso smagliante stampato sul viso. La cantante ha molto successo, i fan la ammirano per la voce e la trovano sexy. Qualcuno, non condividendo i tanti complimenti che la cantante riceve per la sua avvenenza, ci ha tenuto a farlo notare. Insultata da un'utente su Twitter, è stata la stessa 58enne a rispondere, col garbo e l'eleganza che la contraddistinguono, replicando all'offesa ricevuta senza scomporsi.

Per la vacanza in Liguria ha scelto un intramontabile costume intero nero, con profonda scollatura a V, bretelline sottili e cintura in vita. Il look è un po' anni Cinquanta-Sessanta e non è l'unica che si è lasciata conquistare dall'outfit balneare retrò. Come lei anche Valentina Ferragni, che ha lanciato il bikini con spalline e iconica stampa vichy, i "quadretti" tanto amati dalle dive del passato. E anche Miriam Leone è fan del vintage. Il suo look a Capri era da vera diva anni Sessanta: bikini con culotte a vita alta, cappello a tesa larga, camicetta crop a quadretti annodata all'altezza del seno.