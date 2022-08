Jennifer Lopez si gode il sole di Capri in costume intero sgambato e maxi occhiali da sole J-Lo in forma smagliante si è goduta il sole di Capri: ha sfoggiato prima un costume intero giallo sgambato e poi uno bianco con maxi cintura. Una vera diva.

A cura di Giusy Dente

Prosegue la permanenza di Jennifer Lopez sull'isola di Capri. La cantante è giunta qualche giorno fa, senza il neo marito Ben Affleck. Dopo il matrimonio a sorpresa e la luna di miele nella romantica Parigi, si sono separati: lui è tornato negli USA per impegni di lavoro (è sul set di un film con Jason Momoa) e lei è volata in Italia per piacere e per lavoro.

A Capri tutti gli occhi sono per J-Lo

A Capri la popstar ha scelto di alloggiare presso il Tiberio Palace, uno degli hotel più lussuosi dell'isola, una vera e propria location da sogno. J-Lo è stata prima ospite d'onore di un evento privato: una serata di beneficenza organizzata da LuisaViaRoma e Unicef che si è svolta presso la Certosa di San Giacomo. La cantante si è esibita in concerto e ha messo all'asta i vestiti di scena: un custom look animalier firmato Roberto Cavalli impreziosito da piume e cristalli. Poi ne ha approfittato per godersi un po' il posto, diventando la regina di Capri. Prima è stata paparazzata intenta a cantare e mangiare pizza in un noto ristorante, con addosso un sofisticato look gioiello. Poi è stata vista passeggiare per le stradine dell'isola con un outfit di lusso da quasi 8000 euro.

in foto: costume Norma Kamali

J-Lo sotto il sole di Capri

A Capri non poteva mancare il servizio fotografico con look balneare. La 53enne in forma smagliante ha posato in costume da bagno, mostrando le sue curve perfette. Le prime immagine condivise sui social la vedono prima con un costume intero giallo sgambato e con ampia scollatura sulla schiena abbinato a occhiali da sole, bandana sulla testa e orecchini a cerchio d'oro: un look vintage anni '70 da vera diva. Il costume (modello Marissa) è di Norma Kamali e costa 123 euro sul sito ufficiale del brand. Costume intero anche nel secondo look, ma stavolta bianco e con maxi cintura in vita, con aggiunta di bracciali d'oro al polso. Dopo aver scattato queste foto la permanenza sull'isola della popstar è terminata: sembra sia tornata a Los Angeles, dove ha raggiunto Ben Affleck per cominciare ufficialmente la loro vita da marito e moglie.