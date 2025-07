Belén Rodriguez torna sul set tra costumi sgambati e abiti in latex

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2025 è arrivata e con lei anche le temperature roventi tipiche di questo periodo dell'anno. Le star non se lo lasciano dire due volte e sono moltissime quelle che cercano refrigerio in luoghi di vacanza, meglio se balneari. Belén Rodriguez ha però fatto una piccola eccezione: sebbene nei giorni scorsi sia stata in Sardegna con la piccola Luna Marì, ora è tornata a Milano, il motivo? Aveva un impegno lavorativo in programma e per l'occasione ha posato sul set in una versione super glamour: ecco cosa ha indossato per il servizio fotografico all'insegna della sensualità.

Belén è testimonial di Soy Rebeya

Belén Rodriguez si è presa una momentanea pausa dagli impegni televisivi ma questo non significa che non continui a lavorare, anzi, è attualmente molto indaffarata in ufficio, dove porta avanti la sua attività da imprenditrice.

Belén sul set

Oltre a gestire dei brand di abbigliamento con i fratelli, ha anche fondato un marchio beauty tutto suo: si chiama Soy Rebeya e propone una serie di prodotti personalizzati da lei in persona. Essendo molto legata al progetto, non sorprende che abbia deciso di esserne anche testimonial. Proprio nelle ultime ore è tornata sul set per un esclusivo servizio fotografico a tema, lasciando i fan senza fiato con dei look estivi che hanno messo in risalto la sua sensualità.

Con l’abito in latex

I look da set di Belén Rodriguez

Sebbene non si sappia ancora quando verranno pubblicate le nuove foto della campagna pubblicitaria di Soy Rebeya, Belén Rodriguez ne ha già data una piccola anticipazione sui social. Si è immortalata prima in camerino con un costume in mocha mousse, un modello con le spalline sottili e dalla silhouette sgambata che ha lasciato intravedere l'iconico tatuaggio della farfallina sull'inguine, poi ha realizzato un video selfie sul set in una versione bondage. La conduttrice ha infatti indossato un tubino in latex bordeaux, mettendo in risalto la silhouette impeccabile. Capelli sciolti e lisci, make-up semplice ma curato e broncio a prova di shooting: Belén si è riconfermata indiscussa icona di bellezza.

Col costume sgambato