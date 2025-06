video suggerito

Belén Rodriguez, le vacanze da mamma con Luna Marì: il weekend di coppia è in rosa Belén Rodriguez ha deciso di prendersi una pausa dalle relazioni e di dedicarsi totalmente alla vita da mamma. L’ultimo weekend lo ha trascorso in vacanza con Luna Marì, approfittandone per vestirsi in coordinato con lei. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez ha ritrovato la serenità dopo il momento difficile che aveva seguito la rottura definitiva con Stefano De Martino. Oltre ad aver cambiato casa, così da lasciarsi definitivamente il passato alle spalle, ha anche dichiarato di volersi godere la vita da single, prendendosi dunque una temporanea pausa dalle relazioni. A chi dedica le sue giornate? Ai figli Santiago e Luna Marì, la sua più grande forza. Lo scorso weekend, ad esempio, lo ha trascorso con la secondogenita, approfittando della vacanza di coppia per seguire il trend dei look mini-me: ecco cosa hanno indossato mamma e figlia.

Il weekend mamma e figlia di Belén e Luna Marì

Non è una sorpresa che Belén provi un amore incondizionato per i figli ma nell'ultimo weekend ha fatto qualcosa di davvero adorabile per dimostrarlo. Dopo che nei giorni scorsi aveva immortalato il piccolo Santiago mentre dormiva (lasciando intravedere la sua cameretta), nel fine settimana si è dedicata alla secondogenita Luna Marì. Le due sono andate in vacanza insieme (in una location rimasta però top secret) e hanno passato le giornate tra giochi, giostre e aperitivi a base di gelato e succo di frutta. La conduttrice non ha potuto fare a meno di documentare tutto con foto e Stories e per l'ennesima volta ha messo in mostra l'innata bellezza della figlia, che anno dopo anno somiglia sempre di più al papà Antonino Spinalbese.

Belén Rodriguez con la t-shirt pink

I look coordinati di mamma e figlia

Com'è stato il weekend di mamma e figlia? All'insegna del rosa e non solo perché è stato tutto "al femminile", le due si sono anche vestite in coordinato, seguendo così il trend dei look mini-me. Belén ha optato per una semplice t-shirt a maniche corte e girocollo in fucsia acceso, mentre la piccola Luna Marì è apparsa adorabile in un abitino rosa pastello. Si tratta di un modello di Anas & Co., ha la gonna a ruota, delle ruches su maniche e colletto e un decoro goffrato all'altezza del petto. Sandaletti in tinta, capelli legati e sorriso stampato sulle labbra: la figlia della conduttrice diventa ogni giorno sempre più bella e trendy.

Leggi anche Cosa ha indossato Belén Rodriguez per il compleanno di mamma Veronica Cozzani

Luna Marì in Anas & Co.