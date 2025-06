video suggerito

Belén mostra la camera di Santiago De Martino: chitarra accanto al letto e poster iconici alle pareti Belén Rodriguez ha mostrato per la prima volta la camera del figlio Santiago De Martino. Tra poster iconici alle pareti e una chitarra accanto al letto, il ragazzino ha dato prova di essere appassionatissimo di musica.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si è trasferita da poco più di un anno in una nuova casa nel centro di Milano: si è lasciata alle spalle il passato (e il vecchio appartamento che aveva condiviso con Stefano De Martino) e ha ricominciato da zero in una enorme abitazione con terrazzo e salone con arredi di design. Con lei vivono i figli Santiago e Luna Marì, a loro la conduttrice ha riservato due camere singole curate nei minimi dettagli. Se da un lato la stanzetta della secondogenita è stata mostrata più volte sui social (è total pink e a tema nuvolette), quella del primo figlio era stata tenuta "nascosta". Oggi le cose sono cambiate: ecco i dettagli inediti rivelati da Belén sull'ambiente domestico dedicato a Santiago.

Com'è fatta la cameretta di Santiago De Martino

Santiago De Martino ha compiuto 12 anni lo scorso aprile e, così come specificato da mamma Belén, da qualche tempo a questa parte ha espresso il desiderio di apparire sui social il meno possibile, o quanto meno solo quando ne ha voglia. Sembra essere questo il motivo per cui la camera a lui riservata nella casa milanese in cui vive è stata tenuta a lungo nascosta. Questa mattina, però, la conduttrice non ha resistito alla tentazione di rivelarne alcuni dettagli. Ha immortalato il figlio nel suo lettino avvolto da lenzuola a quadretti e sullo sfondo ha lasciato intravedere un ambiente con pareti blu notte e bianche decorato con accessori e poster ispirati alla sua più grande passione: la musica.

La camera di Santiago

Santiago e la passione per la musica

Al motto di "La camera del mio amore", Belén ha condiviso un primo piano su una delle pareti della stanzetta di Santiago (che a quanto pare lui stesso ha voluto decorare). Il primo figlio della conduttrice, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, ha reso omaggio alle sue band preferite attaccando ai muri dei poster iconici: quello dei Nirvana e quello della copertina dell'album Who Really Cares dei Tv Girl. Accanto al letto, inoltre, c'è una chitarra classica in legno laccato nero poggiata alla parete. Così come il nonno Gustavo Rodriguez, il ragazzino ama la musica e, stando alle indiscrezioni, avrebbe formato anche un gruppo con alcuni coetanei.

La camera di Santiago De Martino