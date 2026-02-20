Come è fatta la cameretta di Luna Marì nella nuova casa di Belén Rodriguez

Dopo aver mostrato la maxi cabina armadio della nuova casa a Milano, Belén Rodriguez pubblica su Instagram uno scatto in cui rivela come è fatta la camera da letto della figlia Luna Marì. Da quanto sappiamo la conduttrice di Only Fun ha recentemente scelto di cambiare casa, trasferendosi in un appartamento nel centro di Milano. Il progetto della casa precedente era stato curato dalla designer di interni Sarah Balivo e Rodriguez aveva mostrato tutte le camere dell'abitazione, ora invece centellina le foto rivelando solo alcuni spazi del nuovo appartamento.

Un dettaglio della cameretta di Luna Marì nella nuova casa di Belén Rodriguez

L'enorme armadio era stato mostrato sui social dopo che una personal organizer aveva risistemato lo spazio, selezionando i posti giusti in cui riporre abiti, accessori e intimo, dividendo tutto per colori e per utilizzo. Ora, nelle stories di Belén Rodriguez, appare un altro spazio della nuova casa, ovvero la cameretta di Luna Marì. La stanza appare ancora semi vuota, il che fa pensare che l'arredo non sia ancora completo e che mancano elementi decorativi e componenti aggiuntive.

E' chiaro però che il colore dominante è una tonalità pastello, che si avvicina al malva chiaro, sono infatti dipinti con questa nuance i pannelli in legno posizionati sul muro e la parete attrezzata con armadi a due ante. Un rosa tenue torna sul supporto della Smart Tv, mentre il letto a una piazza, con sommier e testata a L che prosegue lateralmente, è ricoperto da una tappezzeria colo indaco. I vetri della finestra, che dà su un piccolo balcone con ringhiera, sono coperti da tende bianche impreziosite da dettagli ricamati e sistemate con drappeggi e nodi a forma di rosa. A rendere l'ambiente più caldo e accogliente ci pensa, infine, un parquet dalla finitura matt e opaca, con grosse doge in legno dal colore chiaro e neutro.