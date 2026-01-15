Belén Rodriguez pronta al trasloco? Dove sarebbe la sua nuova casa

Belén Rodriguez sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita. Oltre ad aver ritrovato la serenità dopo il momento difficile vissuto negli ultimi anni, ha anche ripreso a lavorare regolarmente (di recente, ad esempio, ha rivelato di essere tornata al timone del comic show Only Fun). Stando alle indiscrezioni, ora sarebbe anche alle prese con un nuovo trasloco. Poco più di un anno fa l'avevamo vista trasferirsi in una meravigliosa casa totalmente ristrutturata in compagnia dei figli ma, a quanto pare, per lei è arrivato ancora una volta il momento di cambiare: dove sarebbe il nuovo appartamento?

Nuovo trasloco in poco più di un anno per Belén Rodriguez

Se fino a qualche giorno fa era a godersi il sole e il mare delle Maldive, ora Belén Rodriguez sarebbe alle prese con l'ennesimo trasloco. Sui social non ha mai fatto riferimento al cambiamento, anzi, nelle ultime ore si era immortalata nel letto con la febbre, ma le riviste di gossip più rinomate, prima tra tutte Novella2000, non avrebbero dubbi: pare che stia preparando i bagagli per trasferirsi con i figli in una nuova abitazione. Fino ad oggi aveva vissuto nel quartiere Moscova in un appartamento completamente rinnovato (di cui aveva seguito personalmente i lavori di ristrutturazione). Acquistato 13 anni dopo il suo approdo a Milano, era stato finemente arredato con mobili sofisticati e accessori di design.

Dove andrà a vivere Belén con i figli

Dove andrà ad abitare ora Belén? Stando alle indiscrezioni, in un lussuoso palazzo storico sempre a Moscova, il quartiere centralissimo di Milano in cui già risiede. Il motivo per cui avrebbe voluto cambiare casa è ancora sconosciuto: c'è chi dice che aveva voglia di rivoluzione e chi, invece, fa riferimento alla vecchia casa che non avrebbe soddisfatto le sue esigenze. L'unica cosa certa è che ad accompagnarla in questa nuova avventura ci saranno sempre i figli, Santiago e Luna Marì, che continueranno a vivere con lei sotto lo stesso tetto. Quando è programmato il trasloco? Al momento non si sa nulla ma i tempi dovrebbero essere abbastanza imminenti.