La nuova collana di Belén Rodriguez è dedicata ai figli Santiago e Luna Marì: “Sempre con me”

Belén Rodriguez ha aggiunto un nuovo gioiello alla sua collezione: una collana in oro e zircone che nasconde una dedica ai figli Santiago e Luna Marì.

Belén Rodriguez ha ripreso la sua vita in mano dopo il momento difficile vissuto negli scorsi anni in seguito alla rottura con Stefano De Martino. Ora, oltre ad aver ripreso a lavorare regolarmente, è anche raggiante e sui social non perde occasione per documentare la sua normale quotidianità proprio come faceva in passato. Tra un impegno professionale, un allenamento e un trattamento di bellezza, ha trovato il tempo per fare un nuovo acquisto: un'esclusiva collana dedicata ai figli Santiago e Luna Marì.

Chi ha firmato la collana personalizzata di Belén Rodriguez

Ieri sera Belén Rodriguez ha mostrato con orgoglio il nuovo gioiello che è entrato a far parte della sua collezione: in un video selfie si è immortalata in primo piano con un top con scollo a barca e al collo una collanina scintillante decorata con i nomi dei figli Santiago e Luna Marì. Si tratta di un collier formato Rue des Mille, è in oro 18 kt ed è decorato con i due nomi Santi e Luna in zirconi bianchi. Sul sito ufficiale del brand si può scegliere sia il materiale della catenina che il nome o il simbolo da riprodurre con i cristalli ma il prezzo rimane sempre uguale, 130 euro. Belén, però, probabilmente lo ha ricevuto in regalo, visto che alle Stories ha aggiunto la dicitura Adv.

Belén con la collana Rue des Mille

La dedica di Belén ai figli

Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la didascalia che la showgirl ha aggiunto al video. In calce alla Stories ha scritto "Sempre con me", a prova del fatto che si è fatta personalizzare il prezioso per celebrare il rapporto speciale con i figli. Sono stati proprio Santiago e Luna Marì a darle la forza di andare avanti e di reagire in uno dei momenti più difficili della sua vita e ancora oggi non perde occasione per trascorrere del tempo in loro compagnia (anche se preferisce non documentarlo sui social, viste anche le recenti richieste del primogenito). Insomma, Belèn è “una di noi”, una mamma amorevole e attenta che trova sempre il modo di portare con sé un pezzetto della sua famiglia.

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