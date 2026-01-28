Chiara Ferragni come mamma Marina: ha i suoi stessi ciondoli dedicati ai figli

Chiara Ferragni è appena tornata a sorridere dopo uno dei momenti più difficili della sua vita: negli ultimi anni ha dovuto affrontare non solo il processo per truffa legato al caso dei pandori Balocco, ha anche divorziato dal marito Fedez, vedendo la sua famiglia "tradizionale" sgretolarsi. Nonostante il matrimonio sia finito, il rapporto con i piccoli Leone e Vittoria è rimasto invariato, anzi, sono stati proprio loro il suo punto di riferimento nel periodo di buio. Non sorprende, dunque, che spesso li omaggi con accessori a dedicati, primi tra tutti i dolci ciondoli che porta sempre al collo. In quanti sapevano che l'idea preziosa nasconde un riferimento a mamma Marina Di Guardo?

I ciondoli personalizzati di Chiara Ferragni

Da anni ormai Chiara Ferragni sfoggia due adorabili ciondoli custom made al collo: sono firmati Merù e raffigurano un angelo rosa e un angelo azzurro. Sono in oro giallo ma decorati con un cuore di rubini e diamanti e costano rispettivamente 1.780 euro e 2.120 sul sito ufficiale del brand. Il loro significato simbolico è chiaro: si tratta di un omaggio ai figli Leone e Vittoria, la sua più grande ragione di vita. Non si tratta dell'unico prezioso "personalizzato", l'imprenditrice ne possiede diversi dedicati ai figli, dalle collane con i loro nomi ai braccialetti con leone e angioletto stilizzato. La cosa che in pochi sanno è che l'idea di sfoggiarli non le è venuta per caso, a ispirarla è stata mamma Marina.

Chiara Ferragni con i ciondoli dedicati ai figli

L'ispirazione di mamma Marina

Questa mattina Chiara Ferragni ha condiviso sui social un primo piano sulle collane preferite della mamma Marina Di Guardo. La prima è d'oro giallo e riproduce la scritta "Sogni d'oro", ovvero un riferimento alla buonanotte "Sogni d'oro, d'argento, di platino e anche meravigliosi" che ha sempre dato alle sue figlie (Valentina ha anche un quadro ispirato alla frase). La seconda è sempre total gold e ha dei ciondoli a forma di stella, luna e cuore decorati con delle bamboline-angioletti: sono Chiara, Francesca e Valentina da bambine. L'imprenditrice ha infatti spiegato: "Gli charms di mia mamma di quando siamo nate". Insomma, a quanto pare "la mela non cade mai lontana dall'albero" e a dimostrarlo sono le stesse collane "di famiglia" di mamma e figlia.

