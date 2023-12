Valentina Ferragni, il regalo di Natale del fidanzato Matteo nasconde una dolce dedica a mamma Marina Valentina Ferragni è tornata a Milano dopo il Natale in montagna e sui social ha rivelato il dolce regalo ricevuto dal fidanzato Matteo Napoletano: ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è presa una temporanea pausa dai social dopo le pubbliche scuse che hanno seguito lo scandalo dei pandori Balocco ma il resto della famiglia sta continuando a documentare regolarmente la sua quotidianità su Instagram. Se da un lato l'imprenditrice a Natale ha deciso di rimare a Milano con Fedez e i piccoli Leone e Vittoria, le sorelle Ferragni hanno trascorso le feste in montagna con i loro compagni. Solo di recente, però, la piccola di casa, Valentina, ha rivelato il dolcissimo regalo ricevuto dal fidanzato Matteo Napoletano e trovato sotto l'albero: ecco di cosa si tratta e per quale motivo nasconde una dedica a mamma Marina Di Guardo.

Il regalo di Natale di Matteo Napoletano

Il Natale appena trascorso è stato il primo che Valentina Ferragni e Matteo Napoletano hanno vissuto "allo scoperto", ovvero senza tenere la loro relazione nascosta sui social. Non sorprende, dunque, che la sorella di Chiara non abbia esitato a mostrare nelle Stories il regalo che ha ricevuto dal fidanzato e che lo abbia addirittura già aggiunto all'arredamento della camera da letto nella sua casa milanese, posizionandolo proprio sopra la spalliera del letto. Di cosa si tratta? Di un quadro personalizzato: ha sia la cornice che il fondo total black ma la tela è decorata con una serie di loghi Gucci metallici coperti da una scritta che sembra essere stata aggiunta a mano in rosa shocking, il colore preferito di Valentina.

Il regalo di Natale di Matteo Napoletano a Valentina Ferragni

Valentina Ferragni spiega il significato del quadro

Cosa recita la scritta sul quadro? "Sogni d'oro, d'argento, di platino e anche meravigliosi". È stata la stessa Valentina a spiegare il profondo significato simbolico di quelle parole, nella didascalia della Stories ha infatti raccontato: "La buonanotte che ci dava la mamma ogni notte e che da ora sarà per sempre con me. Grazie amore mio". Insomma, Matteo Napoletano per Natale non ha puntato sui classici e romantici regali di coppia, ha pensato bene di mostrare il profondo amore che prova per la fidanzata rendendo omaggio al legame più importante della sua vita, quello con la mamma Marina Di Guardo. Non è stata forse un'idea dolcissima e speciale?