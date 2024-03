Il significato del ciondolo che Chiara Ferragni ha indossato a Che tempo che fa Chiara Ferragni è stata intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa: si tratta della prima intervista dopo il caso Balocco. Per parlare di questo e anche della crisi con Fedez, l’influencer ha indossato un look formale sul quale risaltavano due ciondoli particolari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Era l'intervista più attesa e non ha tradito le aspettative. Chiara Ferragni ha partecipato a Che Tempo che Fa, intervistata da Fabio Fazio: era la prima intervista in televisione dopo il caso Balocco. Sulle questioni giudiziarie, Ferragni ha commentato ammettendo l'errore, parlando di eventuali "fraintendimenti" e sottolineando come la comunicazione riguardo le operazioni di beneficienza poteva essere fatta meglio. C'è stato anche spazio per le domande riguardo la crisi con Fedez, smentendo per adesso un divorzio ufficiale, ma confermando una crisi "un po' più forte delle altre". Per l'occasione, Ferragni ha optato per un look minimal, anche se i fan hanno notato un dettaglio legato ai figli Leone e Vittoria.

Una parte del look di Chiara Ferragni

Il ciondolo di Chiara Ferragni da Fazio

Capelli leggermente mossi e un completo total black tradizionale: Chiara Ferragni ha deciso di puntare su un tailleur classico per tornare a parlare a Che tempo Che fa. Un blazer nero si abbinava a dei pantaloni svasati con fondo ampio, anche questi rigorosamente neri. Le scarpe, invece, erano un paio di semplici stivaletti a punta, dello stesso colore del completo. A smorzare i toni del nero, una semplice top in seta bianco. A risaltare, però, sulla mise piuttosto formale, è stato il piccolo ciondolo che aveva sul décolléte: un dolce omaggio ai figli, che Ferragni ha voluto portate metaforicamente con sé.

I due ciondoli con gli angeli

La piccola collana che risalta è composta da diverse piccole perline: attaccati troviamo due ciondoli con due piccoli angeli, uno dalle sembianze femminili e l'altro maschili: un rimando a Leone e Vittoria, primo pensiero di Ferragni in questo periodo così complesso. Un gioiello che è molto di più, quindi, e si trasforma in un modo per portare i figli dentro di sé nel corso dell'intervista. Anche come tentativo di smorzare l'ansia e la preoccupazione che, ieri mattina, Ferragni aveva descritto e raccontato sui social.

Quanto costano i ciondoli

I due ciondoli sono molto simili a due del brand Merù, rispettivamente il modello Angelo Rosa e Angelo con cuore di rubino e diamanti. I due piccoli gioielli in oro giallo vengono venduti sul sito del marchio a 1.780 euro il primo e 2.120 euro il secondo.