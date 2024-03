Chiara Ferragni a poche ore dall’intervista a CTCF: “Tremo per la paura, è un momento difficile” Chiara Ferragni si prepara per l’intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa in programma per stasera e non nasconde la sua agitazione: “Tremo per la paura e piango. Non è un momento facile, voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità”, le parole aggiunte tra le story di Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chiara Ferragni si prepara per l'intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa in programma per questa sera, domenica 3 marzo 2024. L'imprenditrice digitale al centro del caso Balocco e della presunta separazione da Fedez, sarà ospite del programma sul NOVE, in onda dalle 19.30, per parlare della sua attuale situazione professionale e sentimentale. Su Instagram, pochi minuti fa, non ha nascosto la sua agitazione: "Tremo per la paura e piango. Forse balbetterò".

Chiara Ferragni a poche ore dalla sua ospitata a Che tempo che fa ha aggiornato il suo profilo Instagram per rendere pubbliche le sue sensazioni. "Sono a dir poco agitata per stasera. Mandatemi tutte le vostre good vibes" ha scritto prima di confessare che l'agitazione potrebbe avere delle conseguenze sulla sua intervista: "Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata, è giusto e normale anche così" ha aggiunto.

L'imprenditrice digitale ha continuato spiegato tra le stories di non star attraversando un periodo semplice: "Non è un momento facile sotto tutti i punti di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perchè sono io e sono vera. E se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità", le parole.

La partecipazione di Chiara Ferragni da Fabio Fazio è stata annunciata due venerdì fa. Dopo la diffusione della notizia, il Codacons aveva presentato un ricorso al Tribunale amministrativo per chiedere garanzie nei confronti dei telespettatori nel rispetto e nella "correttezza dell’informazione nel corso della trasmissione ed evitare che l’intervento dell’influencer si trasformasse, come avvenuto sul Corriere della sera, in una difesa senza contraddittorio sullo scandalo del pandoro-gate, vicenda per la quale la Ferragni, oltre ad essere stata multata dall’Antitrust, è sotto indagine per il grave reato di truffa aggravata a danno dei consumatori". Il Tar del Lazio ha poi respinto il ricorso rendendo ufficiale la partecipazione dell'imprenditrice a Che tempo che fa.