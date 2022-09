Chiara Ferragni, la sua nuova collana è una dolce dedica ai figli Leone e Vittoria Chiara Ferragni è spesso in giro per il mondo per lavoro ma trova sempre il modo per portare i suoi bimbi con sé. La sua nuova collana, ad esempio, nasconde una dolce dedica ai piccoli Leone e Vittoria.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è un'icona di stile a livello internazionale, dagli esordi ad oggi è riuscita a creare un vero e proprio impero che porta il suo nome, "trasformando in oro" tutto ciò che tocca. Sui social non si limita a mostrare i suoi look, si batte duramente per sostenere le cause sociali in cui crede e documenta con dolcezza la dolce routine familiare, a prova del fatto che l'essere imprenditrice non le impedisce di essere anche una buona madre. Ogni volta che la si vede con Leone e Vittoria tra le braccia è evidente che l'immenso amore che prova per loro e non sorprende che "nasconda" degli omaggi ai bimbi anche negli accessori che indossa.

La nuova collana personalizzata di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non ha mai nascosto la sua passione per i gioielli preziosi ma a far parlare questa volta non è un pezzo iconico, costoso o griffato, quanto piuttosto un bijou dal profondo valore simbolico. Sui social ha mostrato la sua nuova collanina, un filo d'oro decorato con delle micro perline e con due pendenti smaltati a mano che riproducono il viso di due angioletti, un maschio e una femmina. A firmarlo è stato il brand Merù Gioielli, che già in passato aveva realizzato per lei delle collane uniche e personalizzate. Considerando il fatto che il modello mostrato sui social non è disponibile sul sito ufficiale, anche in questo caso probabilmente si tratta di un prezioso creato appositamente per lei.

La collana di Merù Gioielli

Chiara Ferragni e la dedica ai figli

È stata però la didascalia della Stories che ha chiarito tutto: Chiara ha associato alla foto della collana la didascalia "My Babies", lasciando intendere che i due angioletti non erano altro che Leone e Vittoria in versione dipinto. Insomma, per l'ennesima volta la Ferragni ha rivelato l'amore incondizionato che prova per i suoi figli: sebbene il lavoro la tenga spesso lontana da Milano e dalla famiglia, questi piccoli "espedienti" le permettono di sentire un po' più vicini i piccoli. Quante sono le mamme lavoratrici che fanno lo stesso con i loro figli?