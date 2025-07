video suggerito

Il significato dei braccialetti di Chiara Ferragni: quanto costano i gioielli dedicati a Leone e Vittoria Chiara Ferragni al polso indossa dei braccialetti molto particolari, ognuno è realizzato con un'immagine simbolica che rimanda a Leone e Vittoria. Ecco quanto costano i gioielli dedicati ai figli.

Dopo aver concluso gli ultimi impegni di lavoro prima dell'estate, Chiara Ferragni si sta concedendo alcuni giorni di vacanza insieme ai figli Leone e Vittoria. L'influencer ha scelto il lago e la montagna per trascorrere dei momenti di relax in famiglia. Nei giorni scorsi ha pubblicato alcune foto durante il soggiorno in un resort sul Lago D'Orta, mentre ora si trova in Valle d'Aosta a Courmayeur, dove per il week end è ospite di uno dei suoi alberghi preferiti, Auberge De La Maison, uno chalet hotel cinque stelle, molto conosciuto per la laocation suggestiva immersa tra le montagne e per la struttura con camere in legno.

Chiara Ferragni ha condiviso alcune stories dalla sua suite dell'hotel e dal giardino dove, in compagnia del cane Paloma si rilassa godendosi l'aria fresca di montagna. Tra le diverse foto condivise su Instagram spicca anche quella dei braccialetti che porta, ognuno dei quali ha un significato particolare legato ai suoi figli. Al polso Ferragni sfoggia tre bracciali, su uno di questi c'è il disegno di un Leone, che rappresenta il primogenito, mentre su altri due spicca il volto di un angioletto con ali rosa, quest'ultimo è dedicato a Vittoria, la seconda figlia nata dalla relazione con Fedez. I bracciali sono una creazione di Merù, storica gioielleria di Milano, celebre per i gioielli in oro con charm e ciondoli dai disegni retrò, che ricordano le immaginette dei gioielli anni '50 e '60.

I braccialetti dedicati ai figli di Chiara Ferragni

I bracciali indossati da Chiara Ferragni sono realizzati in oro 18 carati, con medagliette smaltate disegnate a mano. I due bracciali con angelo rosa sono in vendita sul sito della gioielleria: il primo con diamanti costa 1345 euro, mentre il secondo che Ferragni ha personalizzato con micro cuoricini rossi ha un costo base di circa 620 euro. Il bracciale con il disegno del leone non è in vendita, dunque potrebbe essere un pezzo unico appositamente realizzato per l'influencer.

Bracciale Merù

Quella dei gioielli con medagliette dipinte a mano che simboleggiano i figli è una vera e propria tradizione di famiglia. Ferragni in diverse occasione ha mostrato una collana con charm simili dedicati a Leone e Vittoria, mentre al dito spicca un anello in oro a forma di cuore con disegni smaltati dello stesso marchio, un regalo donatole da sua madre Marina Di Guardo e dalle sorelle Francesca e Valentina. Non è tutto, Maria Di Guardo ha voluto celebrare la nascita di Edoardo, il primo genito di Francesca, regalandone un ciondolo con angioletto smaltato, molto simile a quelli che sfoggia Chiara.