Il regalo di Vittoria Ferragni a mamma Chiara: le ha creato una cover con Labubu e glitter

Vittoria Lucia Ferragni è ancora una bambina ma vanta già un animo da artista: ecco il regalo personalizzato e colorato che ha fatto a mamma Chiara.

Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo aver trascorso tutto il mese di agosto in vacanza tra Ibiza, Grecia e Svizzera. Ha ripreso a lavorare regolarmente (con tanto di comodo look back to work) ma continua ad approfittare dei weekend per concedersi delle brevi fughe all'insegna del relax. Negli ultimi giorni, ad esempio, è stata in provincia di Varese con i figli, permettendo così anche a loro di ricaricare le batterie dopo la prima settimana di scuola. Sui social ha documentato i momenti più belli della breve vacanza e la cosa particolare è che ha fatto un primo piano su un dolcissimo regalo che la secondogenita Vittoria ha realizzato appositamente per lei: ecco di cosa si tratta.

Leone e Vittoria Ferragni stanno crescendo

Non è una novità che Chiara Ferragni condivida con i figli un rapporto speciale, anzi, sui social parla di loro ogni volta che può, anche se non può più mostrarli in viso per via dell'accordo di divorzio con l'ex marito Fedez. La cosa certa è che i due piccoli stanno crescendo e, tra collezioni di Labubu, lezioni di danza e scuola internazionale, hanno una quotidianità impegnatissima. La secondogenita Vittoria, però, ha approfittato del weekend di vacanza per fare un dolce regalo alla mamma, di cosa si tratta? Di una cover per lo smartphone personalizzata a suo gusto.

La cover creata da Vittoria Ferragni

La creazione scintillante di Baby Vittoria

Al motto di "Vittoria ha creato questa cover per me", Chiara Ferragni si è lasciata immortalare con lo smartphone tra le mani mentre sfoggia l'opera d'arte della figlia. La cover è total pink a effetto glitterato ed è decorata con una serie di pupazzetti a effetto 3D, dagli orsetti del cuore ai Labubu, fino ad arrivare a My Melody, la coniglietta di Hello Kitty. Ora la mamma non riesce più a farne a meno e la usa regolarmente per completare con un tocco di esuberanza i suoi look. Baby Vittoria da grande diventerà un'artista talentuosa? Al momento pare proprio di sì, visti il gusto e l'originalità che vanta con i lavoretti fatti a mano.

