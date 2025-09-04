stile e Trend
Cosa ha indossato Chiara Ferragni per il primo giorno di scuola di Leone e Vittoria

Leone e Vittoria hanno ricominciato la scuola e mamma Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di accompagnarli nel loro primo giorno. Cosa ha indossato per questa giornata speciale?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Chiara Ferragni è rientrata a Milano dopo aver trascorso il mese di agosto in vacanza, godendosi il totale relax tra Ibiza, Grecia e Svizzera. Andata in ufficio qualche giorno fa (con tanto di look comodo e glamour), ha subito dato il via ai viaggi di lavoro, volando a Riccione per un esclusivo servizio fotografico. Nelle ultime ore, però, è tornata a casa e lo ha fatto per presenziare a un evento importante: il primo giorno di scuola dei figli Leone e Vittoria. Cosa ha indossato per accompagnarli a questo appuntamento speciale?

Il primo giorno di scuola di Leone e Vittoria

Il primo giorno di scuola è un evento importante non solo per i figli ma anche per i genitori, che si ritrovano a separarsi da loro in modo “drastico” dopo un’intera estate trascorsa fianco a fianco. Lo sa bene Chiara Ferragni, che proprio questa mattina ha accompagnato Leone e Vittoria all'istituto internazionale che frequentano da diversi anni (lo stesso dei figli del compagno Giovanni Tronchetti Provera). Come richiesto dall'accordo di divorzio con Fedez, ha evitato di mostrarli ma ha trovato lo stesso il modo di documentare sui social questa giornata speciale. L'imprenditrice ha infatti rivelato il look che ha scelto per l'occasione, scattandosi un selfie nell'enorme camera armadio della sua casa milanese.

Il look causal e chic di Chiara Ferragni
Il look causal e chic di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni con la borsa griffata

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per accompagnare Leone e Vittoria nel loro primo giorno di scuola? Ha mixato glamour, casual ed eleganza in modo impeccabile. Ha infatti abbinato un paio di jeans a vita bassa e a gamba dritta a una camicia bianca portata sbottonata sul collo. Per completare il tutto ha scelto una giacca oversize monopetto color sabbia e un paio di pumps di camoscio in tinta. A fare la differenza è stata la borsa, naturalmente griffata. L'imprenditrice ha infatti sfoggiato una mini Kelly bag di Hermès in pelle cammello, modello che sugli e-commerce di moda vintage di lusso viene venduta a 9.000 euro. Capelli sciolti e ondulati, make-up appena accennato e anelli preziosi alle dita: Chiara è riuscita ad aggiungere un tocco davvero chic alla giornata speciale dei suoi figli.

La dolce dedica di Chiara Ferragni ai figli Leone e Vittoria durante il viaggio di lavoro
