Chiara Ferragni in vacanza con i figli Leone e Vittoria, dove trascorrerà l’estate in famiglia

Dopo alcuni impegni di lavoro che l'hanno portata in Messico, iniziano le vacanze estive per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale aveva già trascorso alcuni giorni concedendosi un po' di relax sul lago di Como, in un hotel di lusso con suite da 6mila euro a notte, poi è rientrata a Milano e ha trovato il tempo per fare dello shopping, acquistando un Labubu molto particolare per i figli Leone e Vittoria. Non è tutto: prima di partire Ferragni ha fatto un salto dal tatuatore di fiducia per imprimere sulla schiena una sequenza di numeri che corrispondono alle date di nascita dei suoi bambini.

La colazione in vacanza

Chiara Ferragni ha poi mostrato sui social i preparativi pre partenza, scattando la foto della cabina armadio in cui erano pronti tutti gli abiti da infilare in valigia, subito dopo lo scatto in volo dall'aereo che rivelava la destinazione scelta dall'influencer per una vacanza in famiglia con i figli e alcuni amici.

Chiara Ferragni in volo verso Ibiza

Quest'anno Chiara Ferragni trascorrerà le vacanze a Ibiza, lo ha rivelato su Instagram e nelle stories ha mostrato anche chi sono i suoi compagni di viaggio, ovvero i figli Leone e Vittoria, che le faranno compagnia sull'isola delle Baleari.

La cena al ristorante La Torre di Ibiza

Dopo alcuni scatti della colazione con maxi biscotti e frutta, sono apparsi anche i primi look ibizenchi di Chiara Ferragni, che in vacanza sceglie outfit total white con capi freschi e comodi, come canotte e gonne ampie. Ai piedi un paio di ballerine mesh a rete di Alaia, a incorniciare il volto grossi orecchini turchesi. Questo primo outfit estivo è stato scelto per una cena in riva al mare con i figli a con un amica, nel ristorante La Torre che si trova nei dintorni di San Antonio a Ibiza, la location molto speciale vanta un panorama spettacolare e una vista perfetta per godersi il tramonto.