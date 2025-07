Quanto costa il Lububu “segreto” che Chiara Ferragni ha regalato ai figli Leone e Vittoria

Chiara Ferragni ha portato a termine tutti gli impegni lavorativi dell'anno e, dopo aver trascorso una dolce serata casalinga in compagnia dei figli, ora è prontissima per dare ufficialmente il via alla sua estate. Certo, già negli scorsi weekend si era concessa delle fughe fuori città, ma solo ora è andata davvero in ferie. L'avevamo lasciata tra tatuaggi di "rinascita" e arredi griffati, ora la ritroviamo alle prese con lo shopping pre-partenza. Probabilmente farà un viaggio con i piccoli Leone e Vittoria ed è proprio a loro che ha pensato bene di acquistare un regalo speciale: un Labubu "segreto" prodotto in limited edition. In quanti sanno quanto costa?

Lo shopping pre-partenza di Chiara Ferragni

Leone e Vittoria Ferragni sono appassionati di Labubu e non sorprende che mamma Chiara si sia servita dei social per mostrare una parte della loro collezione, custodita gelosamente dal primogenito nella sua camera. Quale migliore occasione dello shopping pre-partenza per fare dei dolci e coloratissimi regali "a tema" ai bimbi?

Lo shopping pre–partenza di Chiara Ferragni

L'imprenditrice ha documentato la sua mattinata sui social, rivelando di aver acquistato per loro non solo una serie di adesivi 3D decorare l'iPad ma anche un pupazzetto di Pop Mart davvero esclusivo. Si tratta infatti di un Labubu "segreto", il cui valore è tutt'altro che popolare.

Il Labubu per Leone e Vittoria

Com'è fatto il Labubu segreto

In media i Labubu, i pupazzetti dall'aspetto "mostruoso" di Pop Mart, costano tra i 20 e i 30 euro ma, in caso di edizioni limitate, il loro prezzo sale in modo spropositato, soprattutto quando non sono più disponibili negli store ufficiali sia fisici che online. In questi casi vanno acquistati sugli e-commerce di moda vintage, dove vengono venduti a un prezzo maggiorato. Quello che Chiara ha regalato ai figli è davvero esclusivo: si chiama The Monsters Big in Energy Series ID ed è una versione segreta, le sue caratteristiche? Ha il pelo sui toni del grigio e i denti aguzzi multicolor. In vendita sul web, ha un valore di quasi 300 euro (ma può variare a seconda delle sue condizioni). Quanti sono i bambini che sognano di aggiungere il Labubu segreto alla loro collezione?