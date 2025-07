Quanto costano i cuscini griffati a casa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha dato il via alle ferie estive e, dopo essersi riunita con i figli, si è goduta una serata casalinga. Sui social ha poi fatto un primo piano sui cuscini griffati che ha in salotto: ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Chiara Ferragni ha dato ufficialmente il via alla sua estate 2025. Sebbene già da più di un mese approfitti dei weekend liberi per organizzare viaggi in giro per l'Italia e l'Europa, solo lo scorso lunedì è andata per l'ultima volta in ufficio prima delle ferie. Cosa ha fatto per festeggiare? Ha completato il tatuaggio sulla schiena che simboleggia la sua rinascita. Ieri sera, inoltre, si è riunita con i figli Leone e Vittoria, godendosi con loro una serata casalinga tra relax sul divano e cena in terrazza. Sui social ha poi postato una foto del salotto per esprimere la gioia provata nell'essere a casa e la cosa particolare è che ha lasciato intravedere due dei suoi cuscini griffati: chi li ha firmati e quanto costano?

Le opere d'arte a casa di Chiara Ferragni

Non è una novità che la casa di Chiara Ferragni sia un paradiso del lusso, anzi, fin da quando ha cominciato a ristrutturarla (all'epoca era ancora sposata con Fedez) ha rivelato diverse chicche di design scelte per arredarla, dal divano componibile alla spettacolare sala cinema. Complice il fatto che l'ex marito ha lasciato l'attico da tempo, l'imprenditrice ha cominciato a personalizzare gli ambienti domestici solo a proprio gusto, puntando tutto su dei quadri dal significato simbolico, degli esempi? Quello a fondo gold in stile giapponese e l'opera d'arte contemporanea con le sue fotografie iconiche. Nelle ultime ore, al motto di "Home", ha immortalato proprio l'angolo della casa in cui ha affisso il quadro di Maurizio Galimberti, lasciando intravedere chiaramente due cuscini griffati, il primo di Cartier, il secondo di Hermès.

I cuscini griffati di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e la passione per gli accessori di design griffati

Il cuscino che appare sulla sinistra nello scatto "casalingo" postato sui social da Chiara Ferragni è firmato Cartier, fa parte della collezione Panthère ed è un modello 50 x 50 con la fodera grigia in lana merino e cachemire decorata con l'iconica pantera, qual è il suo prezzo?

Cuscino Cartier

Disponibile solo sugli e-commerce di moda in versione vintage, viene venduto a circa 400 euro. Sul sito ufficiale del brand, invece, le nuove varianti costano 640 euro. Dall'altro lato, invece, c'è un cuscino lana di Hermès a scacchi sui toni del grigio (e con il logo in primo piano), un altro accessorio di lusso attualmente in vendita solo in versione usata a circa 700 euro. Insomma, la casa di Chiara Ferragni è un vero e proprio paradiso di design: in quanti sognano degli arredi tanto sofisticati?