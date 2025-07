Chiara Ferragni, il tatuaggio sulla schiena è completo: è un simbolo di rinascita dedicato ai figli

Chiara Ferragni è appena uscita da un periodo difficile: lo scorso anno si è ritrovata a dover affrontare in contemporanea lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez e la cosa non l'ha lasciata indifferente, anzi, è rimasta a lungo lontana dai social per affrontare il dolore in "forma privata". Oggi, però, si è lasciata tutto alle spalle e ha finalmente ritrovato il sorriso. Si gode le vacanze estive, viaggia in giro per il mondo e trascorre il tempo libero con gli amici. Quale migliore occasione di questa rinascita per fare un nuovo tatuaggio?

Chi ha tatuato Chiara Ferragni

Non è una novità che Chiara Ferragni abbia la passione per i tatuaggi. Fin dagli esordi ha sempre sfoggiato diversi disegni indelebili sulla pelle, aggiungendone di nuovi dopo ogni evento importante della sua vita, dal raviolo dopo l'incontro con Fedez al leone dopo la nascita del figlio. La scorsa estate, quella della sua rinascita dopo il periodo buio, si è affidata uno dei suoi tatuatori preferiti. Si tratta di Jake Nowicz, artista specializzato in tattoo minimal che lavora su Milano e su Zurigo solo su appuntamento. Non si sa se l'imprenditrice lo abbia incontrato durante la recente vacanza in Svizzera oppure nel capoluogo lombardo, ma la cosa certa è che si è lasciata immortalare con il tattoo completamente guarito a meno di un anno da quando le è stato impresso sulla pelle.

Il nuovo tatuaggio di Chiara Ferragni

Il tatuaggio di Chiara Ferragni è minimal

Cosa si è tatuata Chiara Ferragni? Nella foto postata da Jake Nowicz si è lasciata immortalare di spalle con indosso un top bianco con le spalline sottili che le ha lasciato la schiena nuda. Al centro, proprio sulla linea della colonna vertebrale, poco sotto il tattoo del fiocco che ha dietro al collo, c'è la scritta in verticale realizzata in caratteri minimal (che ora è nitida e non più arrossata). Essendo molto fine, il disegno non è facilmente distinguibile ma, facendo uno zoom, è evidente che si tratti di una sequenza di numeri, per la precisione delle date di nascita dei figli Leone e Vittoria, la sua più grande ancora di salvezza nei momenti difficili. In quanti ricordavano il significato di questo tattoo?