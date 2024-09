video suggerito

Il nuovo tatuaggio di Chiara Ferragni: qual è il significato simbolico della scritta tra le spalle Chiara Ferragni è appena tornata a Milano dopo le vacanze estive e come prima cosa ha fatto visita al tatuatore: ecco qual è il significato simbolico del suo nuovo tatuaggio.

A cura di Valeria Paglionico

Per Chiara Ferragni gli ultimi mesi non sono stati semplici da affrontare: tra lo scandalo dei pandori Balocco che le ha stravolto la carriera e la separazione da Fedez, si è ritrovata a dover riscrivere la sua lista di priorità. In un primo momento aveva preferito vivere i momenti difficili lontana dai riflettori, poi a partire dalla scorsa primavera ha ricominciato a postare regolarmente sui social. La svolta, però, è arrivata con le vacanze, tanto che in molti hanno definito quella che si è appena conclusa "l'estate della sua rinascita". Non sorprende, dunque, che non appena rientrata a Milano l'imprenditrice abbia voluto aggiungere un nuovo tatuaggio alla sua collezione: ecco qual è il suo significato simbolico.

Chiara Ferragni si tatua dopo le vacanze

Chiara Ferragni non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi, anzi, fin dai primi anni di carriera ha cominciato a imprimere sul corpo dei disegni indelebili dal profondo significato, dalla scritta Luce sul costato alla leonessa col suo piccolo sul braccio. Ora, sarà perché ha appena superato un momento difficile o perché semplicemente intendeva aggiungere un nuovo simbolo alla sua collezione, ma la cosa certa è che ha fatto visita al tatuatore di fiducia non appena rientrata a Milano dopo le vacanze. Si è lasciata immortalare tra le sue "grinfie" mentre è stesa sul lettino, rivelando che ha fatto un nuovo tattoo tra le spalle, appena sotto la nuca.

Il nuovo tatuaggio di Chiara Ferragni

Cosa raffigura il nuovo tatuaggio di Chiara Ferragni

Poco dopo aver completato l'opera, Chiara Ferragni ha condiviso un breve video sui social con un primo piano sulla zona tatuata. Si tratta di una scritta in verticale realizzata sotto il collo, una zona che solitamente è coperta dai capelli. Sebbene nella clip l'immagine sia sfocata, è stata l'imprenditrice in persona a soddisfare le curiosità dei fan: si è lasciata imprimere sulla pelle le date di nascita dei piccoli Leone e Vittoria, i figli nati dal matrimonio con Fedez. Ancora una volta, dunque, ha reso omaggio all'amore per i figli, a prova del fatto che sono la sua più grande ragione di vita, la sua "ancora di salvezza" e la sua unica certezza quando tutto sembra cadere a pezzi.