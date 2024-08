video suggerito

Chiara Ferragni vola in Corsica: quanto costa l'hotel diffuso scelto per la vacanza con gli amici Chiara Ferragni si sta godendo l'estate della sua rinascita e, dopo essere stata in Grecia coi figli, ora è volata in Corsica con gli amici: ecco qual è la location di lusso scelta per la vacanza.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno per Chiara Ferragni è stato decisamente duro da affrontare: tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, si è ritrovata a dover ricalibrare le sue priorità, il tutto senza intaccare la serenità dei piccoli Leone e Vittoria. A differenza del passato, si è concessa molte giornate di silenzio social e anche ora che è in vacanza ha ridotto drasticamente post, Stories e video. I fan definiscono questa sua estate "di rinascita" e, a giudicare dallo sguardo raggiante e dal sorriso rilassato, sembra essere proprio vero. Chi la sta aiutando in questo percorso? La famiglia, con cui nelle scorse settimane ha fatto un tour della Grecia, e gli amici, con i quali è attualmente in Corsica.

La location in Corsica scelta da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha messo fine ai suoi molteplici impegni lavorativi nei primi giorni di agosto e subito dopo aver chiuso gli uffici è partita alla volta della Grecia con Leone, Vittoria e la mamma Marina Di Guardo. Ora che i bimbi hanno raggiunto papà Fedez in Costa Smeralda, ha organizzato una vacanza da sogno con gli amici più cari. È volata in Corsica e ora sta alloggiando a Domaine de Murtoli, un hotel diffuso a 5 stelle nella zona meridionale dell'isola.

Domaine de Murtoli Hotel

La location si ispira all'atmosfera di un villaggio del XVII secolo, è dotato di 20 diversi alloggi, alcuni sono vecchie case di pastori, altre dimore signorili, ma tutte sono state finemente ristrutturate e dotate di piscina privata e ogni tipo di comfort. Ha una fattoria in attività che produce i prodotti offerti a pranzo e a cena, un ristorante con una stella Michelin e una spiaggia privata. Quanto costa soggiornare qui? Una suite in alta stagione viene proposta a 2.210 euro a notte.

Chiara Ferragni al Domaine de Murtoli

Chiara Ferragni tra ristoranti e vigneti dell'isola di Cavallo

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha organizzato una gita di una giornata all'isola di Cavallo nelle bocche di Bonifacio, fra la Sardegna e la Corsica, e sui social ha documentato le diverse esperienze che si è concessa con gli amici.

Chiara Ferragni in Corsica

Ha pranzato al ristorante La Ferme, un ristorante di lusso dall'animo chic dove, tra sedie in vimini e tavoli di legno che danno sul mare, vengono proposti piatti con prodotti locali che esaltano i sapori mediterranei.

Ristorante La Ferme

In serata, invece, il gruppo ha cenato al sofisticato Domaine de Peretti della Rocca, una tenuta immersa nella natura dove si può riservare un tavolo tra i vigneti di Figari. Insomma, l'estate "della rinascita" di Chiara Ferragni non poteva che essere all'insegna della bellezza e del lusso: nelle prossime settimane si concederà anche altri viaggi?

Domaine de Peretti della Rocca