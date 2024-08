video suggerito

La prima estate da single di Chiara Ferragni: dove trascorrerà le vacanze coi figli Leone e Vittoria Chiara Ferragni è in partenza, trascorrerà la sua prima estate da single in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria: ecco qual è la meta scelta per le vacanze 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente stressanti per Chiara Ferragni: si è ritrovata a dover affrontare lo scandalo dei pandori Balocco, la separazione da Fedez e la nuova vita da single, il tutto sotto la costante pressione mediatica che in molte occasioni ha generato critiche e commenti non poco offensivi da parte degli haters. Mai come quest'anno, dunque, attende le vacanze con estrema ansia. Certo, saranno diverse rispetto al passato, visto che al suo fianco non ci sarà l'ex marito, ma è chiaro che approfitterà delle ferie per staccare la spina e godersi dei dolci momenti in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria. Dove trascorrerà la sua prima estate post separazione?

La valigia estiva di Chiara Ferragni

Dopo essersi riunita con Leone e Vittoria (che la scorsa settimana erano stati in Sardegna con papà Fedez), Chiara Ferragni ha dato il via ai preparativi per le vacanze estive. Ieri è andata ufficialmente in ferie salutando i colleghi e l'ufficio della sua azienda con un adorabile look total white, poi è tornata di corsa a casa per completare la valigia. Cosa sta portando con lei? Una miriade di costumi, dando prova del fatto che vuole darsi al totale relax tra mare cristallino e spiagge paradisiache. Ha puntato soprattutto sui bikini, da quelli floreali a quelli tinta unita, fino ad arrivare ai modelli a effetto metallizzato e ai must di stagione come i due pezzi a righe e a rete. Nel suo bagaglio non mancano le bandane e i cappellini con la visiera per proteggersi dal sole, le borse griffate e i giochi per i bimbi.

I bikini in valigia di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni in partenza

Chiara Ferragni ha poi rivelato il luogo scelto per la sua prima estate da single: trascorrerà le vacanze in Grecia e con lei ci saranno i piccoli Leone e Vittoria, apparsi decisamente cresciuti dopo la lunga assenza dai social. Certo, vengono mostrati sempre di spalle o con il viso poco visibile, ma i loro cambiamenti sono decisamente evidenti, soprattutto per coloro che sono sempre stati loro fan fin dalla nascita.

I bagagli a mano di Chiara Ferragni e i figli

Al momento l'imprenditrice non ha dato ulteriori dettagli sul viaggio ma proprio nelle ultime ore ha condiviso sui social un primo piano sui bagagli a mano che ha portato con sé, dalla maxi bag Miu Miu allo zainetto di Sonic del figlio. Avrà puntato su un'isola incontaminata o su una meta super gettonata?