I baby Ferragnez sui social (ma solo di spalle): Vittoria ha i capelli lunghi, Leone come un teenager

A cura di Valeria Paglionico

La storia d'amore da fiaba tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai solo un lontano ricordo: è dallo scorso gennaio che i due hanno ufficializzato la separazione e ora vivono una nuova vita da single, incontrandosi solo per il bene dei figli. Se da un lato l'imprenditrice ha tenuto l'enorme casa a City Life che era stata ristrutturata alla fine del 2023, il rapper si è trasferito in un appartamento a piazza Castello, dove ha creato una splendida cameretta con scivoli e accessori cartoon per i piccoli Leone e Vittoria. È proprio nelle ultime ore che i due adorabili bimbi sono nuovamente apparsi sui social (anche se solo di spalle): ecco le foto.

La dolce dedica di Fedez a Leone e Vittoria

In quanti ricordano con un pizzico di nostalgia le Stories dedicate ai baby Ferragnez? Chiara Ferragni e Fedez li avevano resi grandi protagonisti dei loro profili fin dalla nascita, permettendo ai fan di vederli crescere giorno dopo giorno. Con la separazione, però, le cose sono cambiate (per volontà della mamma) e, fatta eccezione per alcune foto e video in cui sono apparsi solo di spalle, i piccoli sono letteralmente scomparsi da Instagram, così da non essere in alcun modo coinvolti pubblicamente nelle questioni legate ai genitori. Nelle ultime ore Fedez è tornato a mostrarli, anche se sempre e solo di spalle, regalando ai followers un dolcissimo quadretto familiare.

Fedez con Leone e Vittoria

Leone e Vittoria tornano sui social (ma solo di spalle)

Al motto di "Per sempre noi", Fedez si è lasciato immortalare mentre si gode un tenero momento papà-figli sullo sfondo della meravigliosa villa in Costa Smeralda in cui sta trascorrendo le vacanze. Lui è in costume con il tatuaggio sulla schiena in primo piano (quello che ha deciso di fare proprio in onore dei bimbi dopo l'operazione al pancreas), mentre i piccoli si godono un suo abbraccio mentre gli tengono le gambe strette. Vittoria ha ormai dei lunghissimi capelli biondi che ha dovuto legare in una coda di cavallo, mentre Leone sembra essere un teenager ed è super trendy con bermuda in denim e t-shirt cartoon. In quanti sognano di rivederli più regolarmente sui social insieme ai loro genitori?