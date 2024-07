La villa di Fedez in Sardegna: un paradiso con piscina a sfioro e cascata

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Fedez

Fedez è in vacanza con gli amici in Sardegna. Dopo il ricovero in ospedale per un'emorragia interna, il cantante è tornato a Villa Matilda, sul lago di Como, con i figli Vittoria e Leone, prima di partire alla volta di Porto Cervo. Tra giornate in barca e divertimento con gli amici, i fan non hanno potuto non ammirare la villa super lusso in cui il rapper sta soggiornando.

La villa di Fedez a Porto Cervo

Immersa in un parco verde che si estende per 8mila mq, la villa dove Fedez sta trascorrendo i giorni di vacanza è un'oasi di lusso ipercontemporaneo. Si trova a La Miata, una località a pochi passi da Porto Cervo, nel comune di Arzachena, in provincia di Sassari. È dotata di sei camere da letto a cui si aggiungono quattro bagni e altre nove stanze tra soggiorno e sala da pranzo. La proprietà si sviluppa su vari livelli ed è situata su un piccolo promontorio da cui si gode una splendida vista del mare paradisiaco della Sardegna. Le stanze da letto hanno ingressi privati, il che rende la villa un luogo perfetto per chi desidera la privacy.

La villa a Porto Cervo | Foto Immobiliare.it

La villa ha anche un soggiorno esterno con camino che si aggiunge a quello interno: accanto a questi troviamo due sale da pranzo. Il tocco in più di questa casa splendida è la doppia piscina con tanto di cascata fatta in materiale scuro che fa da contrasto con il design bianco della villa. La villa è dotata anche di una palestra e di un campo da padel, oltre a essere provvista anche di una dependance per l'eventuale personale di servizio.

Le camere e la piscina | Foto Immobiliare.it

La villa è in affitto ma la trattativa, curata da GH Luxury Estate, è riservata, pertanto non è possibile conoscere il costo dell'affitto della villa. Tuttavia, guardando le proprietà che circondano la villa dove soggiorna Fedez, possiamo immaginare che si tratti di una cifra a sei zeri.

La vista sulla villa | Foto Immobiliare.it