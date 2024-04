Fedez al Coachella, quanto costa la villa da 28 posti che ha affittato nel deserto

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

La villa di Fedez in California

Fedez è volato in California. Dopo il clamore intorno alla sua intervista a Belve, rilasciata a Francesca Fagnani, il rapper è partito per gli USA per partecipare al Coachella, uno dei festival musicali più importanti al mondo. Dopo aver volato su un aereo privato fino agli Stati Uniti, il rapper ha soggiornato per qualche giorno in un albergo super lusso con vista su Beverly Hills. Per il primo weekend dell'evento Fedez ha cambiato location scegliendo di soggiornare in una maxi villa a Indio, città nella Contea di Riverside dove si tiene la manifestazione.

La villa a Indio

La villa in California scelta da Fedez per il Coachella

Per questi giorni di Coachella Festival, l'omonima valle da cui prende il nome si riempie di star, celebrities e curiosi da tutto il mondo. Per il suo soggiorno californiano, Fedez ha affittato una magnifica tenuta chiama Zenda Estate. Si tratta di una villa nel deserto che può ospitare fino a 28 persone, con 13 camere da letto ognuna con il proprio bagno privato: per gli ospiti della camera principale, nel bagno è collocata anche una sauna e una vasca indromassaggio. La villa è circondata da una zona verde dotata di una meravigliosa piscina, una zona benessere e una ideale per chi vuole fare il barbecue. Il verde sconfinato conferisce all'atmosfera un tocco bucolico.

Uno dei soggiorni della Zenda Estate

La casa è arredata in modo minimale e gli interni sono rivestiti in legno, dagli infissi delle finestre ad arco fino al parquet presente in tutte le stanze. L'ingresso con ampie porte finestrate è interamente in legno di betulla, dal pavimento fino alla grande scalinata quasi da casa padronale che porta ai piani superiori.

Una delle camere da letto

Nella proprietà, vicinissima in linea d'aria all'ingresso dell'Empire Polo Club, location del Coachella, è presente una piccola dépendance, una casita, dotata di cucina completa e ampio soggiorno. Come si è visto anche dalle storie dello stesso Fedez, nella villa è presente una sorta di fienile ristrutturato di 3400 metri quadrati, con un tavolo da biliardo, un flipper, un tavolo da ping-pong e una sala cinematografica con schermo a grandezza naturale.

Il cinema nel fienile

Quanto costa una notte nella villa di Fedez al Coachella

Per soggiornare in questa proprietà dei sogni, a pochi passi dal Coachella e anche dai campi di Indian Wells, sede del torneo Atp di tennis, basta andare su Airbnb: la Zenda Estate, infatti, è una dei centinaia di migliaia di appartamenti messi a disposizione sulla piattaforma. Il soggiorno minimo, però, dev'essere di minimo 3 notti: il prezzo per quattro giorni e tre notti è di 14.783 euro. Il prezzo per trascorrere una settimana di vacanza in questa villa dei sogni è di 30.833 euro.

La zona pranzo a bordo piscina