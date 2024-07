L’intimo griffato di Fedez: quanto costano i suoi nuovi boxer con le croci

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez è arrivata al capolinea ormai da mesi, tanto che i due vivono separati e hanno contatti solo per la gestione dei piccoli Leone e Vittoria. Se da un lato lei ha tenuto l'attico appena ristrutturato, lui ha preso un nuovo appartamento a piazza Castello e lo sta arredando con opere d'arte preziose, accessori di design esclusivi e pezzi davvero originali, dal flipper di Ghostbusters al jukebox personalizzato con i suoi cd. Nelle ultime ore, però, ha fatto visita alla villa sul Lago di Como (messa in vendita qualche mese fa), a prova del fatto che ne ha mantenuto lui la gestione fino a quando non si presenterà un acquirente. Il dettaglio fashion che in molti hanno notato? Il rapper non rinuncia mai alle griffe.

Chi ha firmato i boxer di Fedez

Fedez si fotografa spesso a petto nudo nei selfie che posta sui social, lasciando bene in vista sia gli addominali scolpiti che i tatuaggi che ricoprono gran parte del suo corpo. Di recente lo ha fatto ancora e gli appassionati di moda non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio super sofisticato: anche il suo intimo è griffato. Il rapper ha infatti indossato un paio di boxer di Chrome Hearts, il classico modello in cotone nero ma con l'elastico logato e l'iconica croce circondata dal ferro di cavallo stampata sulla gamba in total white. Qual è il suo prezzo? Si tratta di uno dei pochi accessori in vendita sul sito ufficiale del brand e viene venduto a 95 euro.

Boxer Chrome Hearts

Perché gli accessori di Chrome Hearts sono esclusivi

Per quale motivo gli accessori di Chrome Hearts sono tanto esclusivi? Si tratta di un marchio di fascia alta che si rivolge a una clientela selezionata. Sul sito ufficiale i prodotti disponibili sono pochissimi e, fatta eccezione per quei pezzi, per acquistare un capo o un gioiello è necessario prendere appuntamento in uno degli store (che hanno sede solo in America). Fedez c'è stato quando è andato a Los Angeles per il Coachella ed è lì che ha comprato anelli d'oro, pendenti a forma di croce e anche il jeans nero che ha indossato nel video di Sexy Shop. In quanti avrebbero mai pensato che un paio di boxer sarebbe potuto essere tanto esclusivo?

Fedez con i boxer Chrome Hearts