Chiara Ferragni e Fedez vendono la villa sul lago di Como acquistata un anno fa

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni a Villa Matilda, luglio 2023 @chiaraferragni

La notizia arriva dritta dal profilo X di Selvaggia Lucarelli, la prima a comunicare la novità in casa Ferragni. L'imprenditrice e Fedez hanno deciso di mettere in vendita la villa acquistata recentemente, una lussuosa residenza in cui l'estate scorsa hanno trascorso molto tempo assieme al resto della famiglia. La dimora si trova accanto a quella di George Clooney. La giornalista, allegando le foto dell'annuncio, ha commentato: "Finisce anche il sogno della grande casa di Como acquistata neppure un anno fa dai Ferragnez (pare da Fedez). Villa Matilda è in vendita. La villa è accessibile dal lago (e con non poche difficoltà da terra, cosa che la rende scomoda)". La coppia aveva scelto il nome di villa Matilda, in omaggio al cane dell'imprenditrice morto poco tempo prima.

Il giardino con vista di Villa Matilda @chiaraferragni

In vendita villa Matilda

L'estate scorsa, Chiara Ferragni e Fedez avevano coronato il sogno di acquistare una villa in un luogo a loro molto caro e che erano soliti frequentare spesso per vacanze e ricorrenze speciali, ossia il lago di Como. L'acquisto della residenza, tra l'altro, era arrivato poco dopo quello della nuova casa milanese in cui hanno poi traslocato coi figli, Leone e Vittoria. Lì a dicembre hanno trascorso il loro primo Natale.

Sembra una vita fa. All'epoca le cose erano molto diverse: era prima che si abbattesse su di loro il caso Balocco con tutte le sue conseguenze, prima che la coppia entrasse in crisi. Ad oggi l'imprenditrice e il rapper non stanno più insieme e lui ha lasciato la casa di City Life per andare a vivere da solo.

App Chiusano Immobiliare

Non si vedono insieme da molto tempo e si ipotizza il divorzio. Non a caso, entrambi hanno smesso di condividere sui social le foto dei figli: non ne mostrano più i volti e li riprendono solo di spalle, a differenza di quanto sempre fatto. Questo rientrerebbe proprio nel quadro di una prima fase di separazione con ricadute sulla gestione dell’immagine dei figli minori.

App Chiusano Immobiliare

Alla crisi professionale e coniugale, nella vita di Chiara Ferragni si aggiunge adesso un ulteriore dettaglio. Lo ha comunicato per prima Selvaggia Lucarelli, mostrando "le prove". In anteprima sulla app di Chiusano Immobiliare, è infatti visibile un annuncio di vendita. Le foto sono inconfondibili: sono le stesse che aveva mostrato a fan e follower Chiara Ferragni mesi fa. Si tratta proprio di villa Matilda, la dimora in via Cesare Poggi a Torno, come confermano i dettagli nella descrizione.

Chiara Ferragni a Villa Matilda, luglio 2023 @chiaraferragni

Nella descrizione si legge: "Sulla splendida cornice del lago di Como, lussuosa dimora progettata dagli arch. Filippo Fiora e Federico Sigali, caratterizzata da uno stile classico in perfetta armonia con la semplicità, dove la parola d'ordine è luce. La piscina a sfioro, realizzata su misura per integrarsi nello spazio del parco di circa 1000 mq, rende esclusiva la proprietà creando un'atmosfera unica nel suo genere". La villa si sviluppa su tre piani, con 4 camere e 3 bagni e possiede una piscina a sfioro. Nell'annuncio è specificato che si tratta di una trattativa privata: impossibile, dunque, vederne il prezzo di partenza in evidenza. In un'ipotetica causa di separazione, essendo Villa Matilda intestata a una società di Fedez, era previsto che andasse a lui. Valore stimato sul mercato: circa 5 milioni di euro.