video suggerito

A chi andrà la villa da 5 milioni di euro sul lago di Como dopo la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez Era la residenza estiva della famiglia Ferragnez, per trascorrere il weekend fuori Milano con vista lago. Villa Matilda a Pognana Lario, che vale sui 5 milioni di euro, fa però capo a una società di Fedez (mentre il superattico di Milano è intestato a Ferragni) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

412 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era meno di un anno fa quando Chiara Ferragni e il marito Fedez trascorrevano il primo weekend di famiglia nel loro buen retiro estivo affacciato sul lago di Como, con vista sulla villa di George Clooney. Una dimora da sogno a Pognana Lario, con piscina panoramica e giardino, che oggi potrà forse entrare negli eventuali accordi di spartizione tra la coppia più celebre d'Italia, sempre più in via di allontanamento dopo il caso Balocco.

Quanto peserebbe dunque la maxi residenza estiva da 5 milioni di euro (e 470 metri quadri) nel patrimonio dei due milionari, in una possibile futura causa di separazione? Non molto, dal momento che Villa Matilda sul lago di Como è intestata a una società di Fedez, mentre il superattico a tre piani di CityLife a Milano dove i Ferragnez abitavano con i figli Leone e Vittoria fa invece capo alla Ferragni Enterprise, controllata dall'influencer attraverso la Sisterhood (da cui dipendono anche il 32,5 per cento di Fenice, licenziataria dei marchi di Chiara Ferragni, e il 100 per cento di Tbs Crew, società recentemente finite sotto inchiesta della Procura di Milano).

Chiara Ferragni e Fedez (foto da LaPresse) e la loro nuova Villa Matilda (foto da Instagram)

Il valore dei due immobili, insomma, sarebbe pressoché identico: valore stimato sul mercato, circa 5 milioni di euro l'uno. I patrimoni del rapper e dell'influencer, del resto, sarebbero da tempo ben divisi, con pochissime sovrapposizioni. Un rigidissimo regime di separazione dei beni che dovrebbe facilitare le eventuali pratiche di scioglimento del matrimonio, al netto di ulteriori recriminazioni e assegni.

Leggi anche A Luigi Berlusconi la villa da 10 milioni di euro in centro a Milano: il padre usciva da lì per andare a votare

Il destino di Villa Matilda, nominata così in memoria del bulldog francese di Chiara Ferragni e costruita a immagine e somiglianza della famiglia Ferragnez, sarà così frequentata dal solo Fedez (con i figli Leone e Vittoria), in versione single? Pare proprio di sì. Nonostante i saloni arredati grazie alle direttive dell'imprenditrice digitale, con toni beige e mobilio borghese, la sala da pranzo formato famiglia e le stanze dei piccoli in stile family house, come Ferragni stessa la definiva su Instagram.