Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata per il caso del pandoro Balocco

A cura di Giorgia Venturini

Arriva la conferma dopo giorni di indagini. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per truffa aggravata nei confronti della influencer Chiara Ferragni sul caso del pandoro Balocco. La notizia arriva nello stesso giorno che la Guardia di Finanza ha acquisito carte nell'azienda dolciaria con sede in Piemonte: qui i finanzieri cercavano le prove della comunicazione via email tra l'imprenditrice e i vertici dell'azienda.

L'influencer era testimonial dell'azienda: attraverso la pubblicità avevano lasciato intendere che acquistando il pandoro a firma di entrambi si sarebbe sostenuta la ricerca sull'osteosarcoma e sarcoma di Ewing permettendo così all'ospedale Regina Margherita di Torino di comprare un nuovo macchinario, ma in realtà la somma era stata già stanziata. Tempistiche che non tornano e che quindi ha portato la Procura a parlare di truffa.