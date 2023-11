Quando costa un attico a CityLife: i prezzi nel quartiere di Milano della nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez Chiara Ferragni e Fedez hanno cambiato casa, ma la zona è sempre la stessa: CityLife. I Ferragnez si sono trasferiti nel nuovo attico nella ‘Residenza Libeskind 2’, una struttura prestigiosa dove un appartamento può costare anche 3 milioni di euro.

Stesso quartiere, appartamento diverso. L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il rapper Federico Lucia (alias Fedez) si sono trasferiti nella loro nuova casa acquistata un anno fa e rielaborata dallo studio di architettura 131design. Gli scatoloni, però, non hanno dovuto fare molta strada dato che la zona è la stessa in cui hanno vissuto per cinque anni, ovvero CityLife.

I Ferragnez, infatti, si sono stabiliti nel complesso di lusso chiamato ‘Residenza Libeskind 2‘, che porta il nome dell'architetto che l'ha progettato Daniel Libeskind. Si tratta di un attico di prestigio, in cui ciascuno dei due bambini dei Ferragnez ha una sua camera e un bagno privato. Non solo, nelle giornate soleggiate dal balcone si può vedere perfino la Madonnina che svetta sul Duomo e in quelle piovose c'è l'intrattenimento garantito dalla sala cinema con maxischermo. Il prezzo esatto della nuova casa Ferragnez non è noto, ma guardando gli annunci pubblicati online ci si può fare facilmente un'idea.

Quanto costa un appartamento al Residence Libeskind

Guardando il sito dell'agenzia immobiliare Astantis Prestige si può trovare l'inserzione di un appartamento del complesso Libeskind. Con una superficie di 234 metri quadrati, che conta sei locali e due balconi (ma non il box auto), all'ottavo piano una casa costa 3 milioni e 340mila euro, con sole spese di condominio pari a 1.250 euro.

Nella descrizione dell'appartamento è specificato che la Residenza ha una sua portineria, con tanto di vigilanza e control room attiva 24 ore su 24. I condomini, tra l'altro, possono usufruire di una palestra interamente dedicata a loro e di un locale adibito alla custodia di passeggini e biciclette.

Gli attici di CityLife

Altre offerte di attici nei pressi di CityLife si possono trovare anche sui siti di vendita e affitto immobili più tradizionali, come Immobiliare.it. I prezzi, comunque si aggirano tutti intorno al milione e mezzo di euro, con appartamenti che superano anche i 2 milioni. Ad esempio, in via Eleuterio Pagliano, zona Monte Rosa e via Vincenzo Monti, zona Sempione per attici da 200 metri quadrati la spesa è pari a un milione e 500mila euro, mentre un quadrilocale da 170 metri quadrati in via Silva (sempre zona Monte Rosa) il costo è di 2 milioni e 142mila euro.

A ottobre 2023 il prezzo medio di vendita al metro quadro di un immobile in zona CityLife si è attestato sui 6.665 euro, cifra che conferma sia come questo sia uno dei quartieri più costosi di Milano (ma non il più caro) e l'andamento generale dei prezzi nel capoluogo meneghino. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, infatti, i prezzi di vendita sono aumentati del 3,69 per cento.