Chiude il negozio di Milano di Chiara Ferragni: le ipotesi dietro la decisione dell'influencer Ad agosto il negozio di Chiara Ferragni in via Capelli a Milano potrebbe chiudere definitivamente: cosa sta succedendo allo store dell'influencer.

A cura di Giorgia Venturini

Sarebbe prossimo alla chiusura il negozio di Chiara Ferragni in via Capelli a Milano. Il famoso negozio tra Corso Como e piazza Gae Aulenti era aperto dal 26 luglio 2017 e da allora era diventato meta dei fan dell'influencer che speravano di incontrarla. L'indiscrezione ora arriva dal settimanale Chi.

L'ipotesi della chiusura è stata paventata pochi mesi dopo l'avvio dell'indagine da parte della Guardia di Finanza sul pandoro-gate. Ma può essere veramente questo il motivo della prossima chiusura del negozio? Nonostante le prime indiscrezioni parlino di un calo delle vendite dovute all'inchiesta giudiziaria, questo non è mai stato certificato. Alla base della chiusura dello store ci potrebbe anche essere altro.

Si deve infatti tenere in considerazione anche il fatto che la zona tra corso Como e piazza Gae Aulenti è come se fosse "maledetta": all'origine era stata pensata come a un secondo polo milanese dei brand di lusso, seconda solo a via Monte Napoleone. Ma così non è stato, costringendo le varie società a continue aperture e chiusure.

Resta anche da sottolineare che raramente si vedono negozi di brand di lusso fedelissimi a specifici store. Basti pensare che luoghi iconici di Milano come la Galleria Vittorio Emanuele sono al centro di continui cambiamenti. E questo non sempre dipende solo da un calo del fatturato, ma anche da scelte di marketing e di altre strategie imprenditoriali.

Certo è che nel 2017 Milano aveva accolto con entusiasmo il negozio di Chiara Ferragni: era stata lei stessa sui suoi canali social ad annunciare l'apertura del suo primo store a Milano con euforia. Erano gli anni della crescita e il negozio, a ridosso di uno dei luoghi della movida per eccellenza nel capoluogo milanese, era uno degli grandi successi dell'influencer.

Ora la chiusura definitiva potrebbe arrivare ad agosto dopo l'uscita dalle società di Ferragni del braccio destro Fabio Maria Damato e prima della chiusura delle indagini per truffa aggravata.