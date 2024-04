Chi è Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni coinvolto nel caso Balocco

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Fabio Maria Damato è il braccio destro di Chiara Ferragni, al suo fianco da circa sei anni, una presenza fissa coinvolta in tutte le sue attività. Ricopre il ruolo di general manager di Chiara Ferragni Collection e TBS (società che fanno capo all'imprenditrice). Damato è attualmente indagato per concorso in truffa aggravata in merito al caso Balocco, cioè al pandoro Pink Christmas realizzato in collaborazione con l'azienda dolciaria. Sono in corso le indagini anche sull'operazione commerciale relativa alle uova di Pasqua Dolci Preziosi. L'inchiesta è condotta dalla Procura di Milano. A differenza dell'influencer, che ha parlato pubblicamente sui social ammettendo le sue responsabilità (parlando di un errore di comunicazione), lui non ha mai rotto il silenzio su questa vicenda. Fedez intervistato da Francesca Fagnani a Belve, però, ha insinuato un suo importante coinvolgimento.

Chi è Fabio Maria Damato, general manager di Chiara Ferragni Collection e TBS

Nato a Barletta, Fabio Maria Damato ha lasciato la sua terra per trasferirsi a Milano. Qui ha studiato Economia aziendale presso l’Università Bocconi e ha dato avvio alla sua carriera. Nel 2008 ha lavorato come Fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera, ma ha collaborato anche con altre riviste di moda (come Amica e MF Fashion). Risale al 2017 l'incontro fortunato con Chiara Ferragni, che lo ha voluto con sé in The Blonde Salad. Nel tempo la sua presenza si è fatta sempre più fissa e importante, assumendo il ruolo di general manager per TBS e Chiara Ferragni Collection.

Il rapporto professionale e di amicizia tra Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni sono legati da un rapporto professionale, ma anche di amicizia. Nel secondo episodio della serie tv The Ferragnez lei lo definisce: "Il mio braccio destro, sinistro, tutto; mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa". La sua presenza non è passata inosservata anche in occasioni importanti non inerenti il lavoro, dunque riunioni di famiglia come compleanni o il matrimonio dell'imprenditrice, ma si è occupato anche dell'organizzazione del baby shower prima della nascita della piccola Vittoria.

Le dichiarazioni di Fedez e il ruolo di Damato

La procura di Milano sta indagando sul ruolo avuto da Damato nei casi Balocco e in tutte le altre iniziative commerciali di beneficenza sospetta. Fedez, a distanza di settimane dall'esplosione delle polemiche, ne ha parlato a Belve. Intervistato da Francesca Fagnani ha ammesso la crisi coniugale in corso e l'impatto che queste vicende giudiziarie hanno avuto nel rapporto con la moglie. Il rapper non si è risparmiato, nei confronti di Fabio Mario Damato. Lo ha velatamente attaccato senza menzionarlo direttamente, dicendo: "Chiara ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo".

Fabio Maria Damato cura gli outfit di Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato è stato molto vicino a Chiara Ferragni in un momento cruciale della sua carriera: la conduzione del Festival di Sanremo nel 2023. Oltre al supporto morale, le ha dato anche aiuto professionale, nello specifico con la scelta dei look. Su questo fronte, lui è l'unico di cui l'imprenditrice si fida, l'unico a cui ha affidato il ruolo di stylist, per curare i suoi outfit. Sul palco dell'Ariston la scelta è caduta su creazioni di Dior e di Schiaparelli, tutti abiti con significati ben precisi.