Fedez, la rivoluzione di stile è gotica: indossa gli stivali con maxi zeppa e punta metallica Fedez ha preso parte a un nuovo progetto con Taxi B e Raizhell e ne ha approfittato per rivoluzionare il suo stile. Niente più abiti da rapper e sneakers firmate, ora ha lasciato spazio a un mood gotico con gonna e stivali con zeppa e punta metallica.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 di Fedez sembra essere letteralmente infuocata e non solo perché si gode la "nuova vita" da single dopo la separazione da Chiara Ferragni. Certo, di recente è stato paparazzato con una nuova ragazza a pochi giorni di distanza dall'ultima vacanza con Garance Authié, ma, al di là del gossip, la sua agenda è piena zeppa di impegni professionali. Scala le classifiche con Sexy Shop, la hit dell'estate che ha lanciato con Emis Killa, partecipa a gran parte dei festival del momento, acquista nuovi arredi extra lusso per la casa e trova anche il tempo per darsi a progetti inediti: ecco in che modo si è mostrato nelle ultime ore.

Il nuovo progetto goth di Fedez

Fedez ha preso parte a un esclusivo progetto insieme a Taxi B e Raizhell, è con loro che, al motto di "Il progetto più atteso dai seminaristi", ha fatto visita a una chiesa sconsacrata per realizzare un servizio fotografico (o un video) su cui però al momento non ha voluto rivelare altro. L'unico spoiler che ha dato riguarda il look ed è decisamente diverso rispetto a quelli che sfoggia di solito. Per lui niente più abiti da rapper e sneakers firmate in edizione limitate, ha messo in atto una rivoluzione fashion all'insegna degli accessori "gotici" ma non ha rinunciato alle sue tanto amate griffe.

Fedez con Taxi B e Raizhell

Quanto costano gli stivali con la zeppa di Fedez

Per il progetto con Taxi B e Raizhell Fedez ha scelto un insolito look total black. Sebbene abbia lasciato il petto nudo come ormai fa in ogni video, questa volta ha sostituito i pantaloncini over con una sorta di gonna-pantalone dal taglio classico, seguendo così il trend della moda genderless.

Il look genderless di Fedez

Ha poi completato il tutto con un paio di stivali dall'animo goth: si tratta di un modello firmato Vetements in pelle con la zeppa maxi "a carrarmato", la punta metallica e una serie di fibbie lungo il polpaccio. Una variante simile sul web viene venduta a 1.890 euro. Quand'è che il cantante rivelerà ogni singolo dettaglio di questo originale progetto che lo ha portato a rivoluzionare il suo stile?

Gli stivali di Vetements