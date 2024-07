video suggerito

I nuovi arredi della casa di Fedez: quanto costano i tavoli firmati per il salotto Fedez continua ad arredare il suo nuovo appartamento milanese, gli ultimi accessori arrivati? Due tavoli di design griffati: ecco chi li ha firmati e quanto costano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da quando ha messo fine al matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha dato il via alla sua "nuova vita" da single e non solo per la storia con la modella Garance Authié. Il rapper continua a prendersi cura dei figli Leone e Vittoria ogni volta che può ma non vive più con loro stabilmente, si è trasferito in un maxi appartamento a Piazza Castello, Milano, e giorno dopo giorno sta aggiungendo sempre più opere d'arte e arredi di design per renderlo glamour e personalizzato. Ha riservato una cameretta ai piccoli (con tanto di scivolo e lampadario di Up), ha scelto un letto che sembra essere sospeso nella sua stanza da letto e ha creato un angolo sala giochi in salotto. Le ultime "chicche" arrivate? Dei tavolini griffati.

Chi ha firmato i tavoli nel salotto di Fedez

Se fino a qualche tempo fa la nuova casa milanese di Fedez era praticamente vuota (in salotto c'era solo il divano di design), ora gli ambienti stanno lentamente prendendo forma con degli arredi davvero esclusivi. Di recente, ad esempio, ha fatto un micro tour del salotto, chiedendo ai followers se avesse senso la disposizione dei mobili e delle opere d'arte.

Il salotto di Fedez

Si è concentrato soprattutto sui due nuovi arrivati, ovvero dei tavoli griffati che ha piazzato all'ingresso, per l'esattezza di fronte i flipper customizzati. Si tratta di due sofisticati pezzi della collezione Versace Home, probabilmente ricevuti in regalo dalla cara amica Donatella Versace.

Il logo Medusa sul lato del tavolo

Quanto costa il tavolino di marmo

Il più grande è il tavolo Stiletto di Versace ma personalizzato con una superficie in legno a effetto coccodrillo: la struttura è in alluminio finitura Satin Grey opaco, sul lato spicca il logo Medusa 3D Metal in oro lucido ed è coordinato al set di sedie. Sul web è disponibile solo una versione in marmo al costo di quasi 20.000 euro. Il tavolino più piccolo è invece il Medusa '95, un accessorio prodotto in edizione limitata composto da due pezzi a incastro, uno circolare e l'altro rettangolare, entrambi in marmo ma con contorni in metallo gold e in legno. Sugli e-commerce di design di lusso è disponibile solo in una versione con i contorni a specchio e viene venduto a oltre 10mila euro. Insomma, la casa di Fedez sta prendendo forma e, così come nell'attico che condivideva con Chiara Ferragni, la maggior parte degli arredi sono esclusivi e griffati.

Tavolo Medusa '95 di Versace