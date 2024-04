video suggerito

L’angolo sala giochi nella nuova casa di Fedez: il flipper del Ghostbusters costa 10mila euro Fedez continua a documentare la sua nuova vita da single sui social. Si è trasferito in un appartamento a piazza Castello e lo sta lentamente arredando con pezzi di design davvero esclusivi: ecco quanto costa il flipper dei Ghostbusters. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono in crisi, stanno vivendo un momento molto difficile e, almeno al momento, sembrano non riuscire a trovare un punto di incontro. Trattandosi di un cambiamento importante nella loro quotidianità, sui social non possono fare a meno di documentare una "nuova vita" da single fatta di impegni lavorativi, viaggi in solitaria e giornate con i piccoli Leone e Vittoria. Se da un lato Chiara Ferragni continua a vivere con i bimbi nell'enorme casa a City Life ristrutturata di recente, Fedez si è trasferito a piazza Castello: ecco come ha cominciato ad arredare la nuova abitazione.

Il nuovo tavolino pop nel salotto di Fedez

Da quando la separazione da Chiara Ferragni è diventata ufficiale, Fedez ha cambiato spesso casa nell'attesa di trovare una soluzione abitativa definitiva. Ha trascorso diverse settimane dai suoi genitori (non a caso ha fatto dormire i figli nella sua vecchia cameretta), successivamente si è trasferito in un lussuoso attico sui Navigli, poi ha preso in affitto un appartamento su Airbnb. Ora sembra essersi stabilizzato in un appartamento di 400 mq a piazza Castello, zona nei pressi di CityLife.

L'open space all'ingresso

Sui social ne mostra spesso gli interni, rivelando gli arredi di design scelti per trasformarla in un ambiente accogliente e suggestivo. Appena si entra c'è un enorme open space con balconi e finestre, luci pendenti e parquet sul pavimento. A spiccare è l'enorme divano con penisola in velluto grigio piazzato al centro, di recente abbinato a un tavolino di vetro in stile pop, ovvero decorato con disegni colorati di banane, occhiali ed evidenziatori.

Il nuovo tavolino di vetro

La lampada mitra è di design

Nelle ultime ore Fede ha rivelato anche gli altri angoli dell'open space, sottolineando il fatto che sta provando lentamente a "riempirlo". Le mura sono tutte bianche tranne quella di fronte al divano su cui probabilmente monterà la tv, per questa parte dell'abitazione ha optato per una parete grigio scuro.

L'angolo con la lampada-mitra

È proprio qui che, accanto a un mobiletto in legno, spicca la lampada da pavimento Flos Guns Lounge Gun, un modello con paralume nero e asta con finitura oro 18k a forma di mitra, il suo prezzo? Sui siti di design viene venduta a 3.354 euro.

Lampada Flos Guns Lounge Gun

Il flipper dei Ghostbusters

Dall'altro lato della stanza, invece, Fedez ha allestito quello che sembra essere il suo spazio preferito: un angolo sala giochi con due maxi flipper (molto probabilmente li aveva anche nella vecchia casa a CityLife).

Il flipper dei Ghostbusters

Quello su cui ha concentrato le attenzioni dei fan nelle sue Stories è il modello dei Ghostbusters firmato Stern: si tratta di uno degli accessori più apprezzati del brand, la cui particolarità sta sia nella colonna sonora a tema che nel fantasma interattivo che accompagna ogni partita.

Il primo piano sul flipper

Anche in questo caso si tratta di una "chicca" tutt'altro che economica: sugli e-commerce del settore è quasi introvabile e viene venduto tra i 9.000 e i 10.000 euro.

Il flipper Stern